باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری فرانسه گزارش داد که هزاران نفر عصر یکشنبه در خیابان‌های شهر استانبول ترکیه تظاهرات و به آنچه «افزایش سرکوب رسانه‌های مخالف و مستقل» خواندند، اعتراض کردند.

حزب اصلی مخالف دولت ترکیه، «ینی پارتی»، فراخوان این تظاهرات را صادر کرده بود. این تجمع چند روز پس از یورش پلیس ترکیه به شبکه تلویزیونی «سوزجو تی‌وی»، انتصاب یک سرپرست دولتی برای این شبکه و بازداشت شماری از کارکنان ارشد آن برگزار شد.

این اقدام سومین مورد از تصرف رسانه‌ها در ترکیه طی یک سال گذشته به شمار می‌رود؛ پس از اقدامات مشابه علیه شبکه تلویزیونی «تله ۱»، شبکه «هالک تی‌وی»، پربیننده‌ترین شبکه خبری ترکیه، و پایگاه خبری دیجیتال «تی ۲۴» که از رسانه‌های پیشرو در این کشور محسوب می‌شود.

خبرنگار خبرگزاری فرانسه گزارش داد که معترضان در محله بشیکتاش راهپیمایی کردند و پلاکارد بزرگی با این مضمون در دست داشتند: «ما خواهان آزادی اندیشه، آزادی مطبوعات و آزادی روزنامه‌نگاران هستیم.» شرکت‌کنندگان نیز با سر دادن شعار و فریاد و سوت‌زدن، اعتراض خود را اعلام کردند.

معترضان پس از رسیدن به ساحل تنگه بسفر، نگرانی خود را از تشدید محدودیت‌ها علیه صدا‌های منتقد رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، و دولت او ابراز کردند.

زنی ۶۴ ساله به نام تونای در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فرانسه گفت: «مطبوعات ما خاموش شده‌اند و تمام شبکه‌های مخالف نیز به سکوت وادار شده‌اند.» او با ابراز تاسف افزود: «تمام آزادی‌های ما در آستانه محدود شدن است. ما به‌عنوان یک کشور، به‌هیچ‌وجه احساس رضایت نمی‌کنیم و نگران آینده هستیم.»

معترض دیگری به نام کوکسال، ۶۴ ساله، نیز با او هم‌نظر بود و گفت مسیری که ترکیه در پیش گرفته، «مسیر خوبی نیست». او افزود: «ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که تمام حقوق دموکراتیک از بین رفته‌اند.»

وی توضیح داد: «تمام شبکه‌های تلویزیونی مخالف تعطیل می‌شوند و روزنامه‌نگاران دموکرات به سکوت وادار می‌شوند و با خاموشی کامل رسانه‌ای مواجه هستند.» او همچنین اشاره کرد که مانند بسیاری دیگر، اکنون ناچار است اخبار را از شبکه‌های اجتماعی دریافت کند.

این معترض ادامه داد: «اما آنها در تلاش‌اند شبکه‌های اجتماعی را نیز تعطیل کنند و تمام پلتفرم‌های تاثیرگذار آن را از بین ببرند.»

آزادی مطبوعات در ترکیه طی یک دهه گذشته همواره با فشار‌های مستمر مواجه بوده است؛ از جمله پیگرد‌های قضایی، سانسور دیجیتال و اتهام‌زنی دولت به روزنامه‌نگاران به انتشار «اخبار جعلی». این اقدامات انتقاد سازمان‌های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی را برانگیخته است.

در دو ماه گذشته نیز مقام‌های ترکیه شماری از روزنامه‌نگاران را به دلیل پوشش خبری رسوایی مربوط به یک صندوق سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری بازداشت کرده‌اند. دست‌کم دو نفر از آنها همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برند.

بر اساس داده‌های گروه «ام‌ال‌اس‌ای» (MLSA)، فعال در حوزه حقوق رسانه‌ها، در حال حاضر ۲۵ روزنامه‌نگار در ترکیه پشت میله‌های زندان هستند.

منبع: المیادین