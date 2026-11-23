باشگاه خبرنگاران جوان – سرهنگ محمدصادق طحان، معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین کشور امروز (دوشنبه ۲ آذر ماه) در مراسم «قرار خدمت در مسیر بعثت» که در محله کسبخ این شهر برگزار شد گفت: این سازمان در راستای توسعه خدمات اجتماعی، کارزار خدمت را با شعار «قرار خدمت در مسیر بعثت» در هزار و ۳۷محله سراسر کشور اجرا می‌کند. او افزود: تجربه این رزمایش‌ها نشان داد که حکمرانی محله‌محور با به‌کارگیری ظرفیت‌های مردمی، واگذاری امور به مردم و فراهم کردن بستر نقش‌آفرینی اهالی محلات، می‌تواند زمینه شناسایی دقیق نیاز‌های محلی و پیگیری مؤثر مسائل را فراهم کند.

معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین کشور ادامه داد: یاری گرفتن از مردم برای شناخت صحیح مسائل و نیاز‌های محله، در کنار مطالبه‌گری منطقی و مؤثر، زمینه را برای پای کار آمدن مسئولان و مشارکت آنان در حل مشکلات فراهم می‌سازد.

سرهنگ طحان با بیان اینکه حل مسائل و نیاز‌های مردم آثار اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد، تصریح کرد: بی‌شک رسیدگی به مطالبات و مشکلات مردم، ضمن افزایش رضایتمندی، امیدآفرینی و ارتقای کارآمدی، تقویت سرمایه اجتماعی نظام را نیز به دنبال خواهد داشت. او با تأکید بر جایگاه مردم در نظام اسلامی گفت: مردم ولی‌نعمتان ما هستند و تلاش برای خدمت بی منت به آنان، بی‌شک از وظایف بسیج، بسیجیان و همه آحاد مسئولان است.

معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین کشور همچنین از حضور و همراهی مسئولان و مجموعه‌های مشارکت‌کننده در این رزمایش قدردانی کرد و گفت: از نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان، استاندار، مدیران اجرایی استان و شهرستان، آحاد پاسداران و بسیجیانی که در این مراسم حضور داشتند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

سرهنگ طحان همچنین از حمایت و همراهی فرمانده سپاه قدس گیلان قدردانی کرد و افزود: از سردار دامغانی که خود دارای تجربه‌ای ارزشمند و موفق در عرصه محله محوری هستند و با تمرکز بر محلات کم‌برخوردار اقدامات موثری را به اجرا درآورده‌اند، به دلیل میزبانی، برگزاری و اجرای این رزمایش سراسری قدردانی می‌کنم.

منبع: خبرگزاری بسیج گیلان