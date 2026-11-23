باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - روناک حسینی اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌ها و خروجی مدل‌های هواشناسی، امروز و فردا آسمان استان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر وزش باد خواهیم داشت.

وی افزود: روز چهارشنبه به دلیل عبور موجی از منطقه، در برخی ساعات سرعت وزش باد افزایش می‌یابد و وزش باد شدید در سطح استان دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی کردستان ادامه داد: در روزهای پایانی هفته نیز وضعیت جوی استان نسبتاً پایدار و آرام خواهد بود.

حسینی با اشاره به وضعیت دمایی استان خاطرنشان کرد: طی سه روز آینده دمای هوا در طول روز تغییرات محسوسی نخواهد داشت.