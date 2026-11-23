باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه در مقاله‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کرد کی‌یف و متحدانش باید به خاطر داشته باشند که روسیه در «برخی شرایط» حق استفاده از سلاح هسته‌ای را برای تأمین امنیت ملی خود دارد.

وی همچنین تغییرات اعمال‌شده در دکترین هسته‌ای روسیه در سال ۲۰۲۴ را تفسیر کرد؛ تغییراتی که امکان استفاده از سلاح هسته‌ای را به‌عنوان آخرین راهکار برای حفاظت از حاکمیت این کشور فراهم می‌کند. مدودف این موضوع را نشانه تعهد مسکو به استفاده از این تسلیحات در پاسخ به به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی علیه روسیه دانست.

معاون شورای امنیت روسیه در بخش دیگری از اظهاراتش به برنامه هسته‌ای ایران پرداخت و اعلام کرد تهران نه‌تنها در گفتار بلکه در عمل نیز نشان داده است که تمایلی به دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد.

مدودف همچنین از رفتار ایران در جریان درگیری با آمریکا و اسرائیل دفاع کرد و گفت ایران حتی در شرایط تهدید مستقیم به بمباران هسته‌ای و تجاوز نظامی، از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) خارج نشده است.

منبع: بریکینگ نیوز