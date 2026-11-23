باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - مهدی میرجلیلی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران در مراسم بزرگداشت شهدای بانوی ورزشکار گفت: یکی از وظایف ما برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای ورزشکار است.

او ادامه داد: در تهران ۵۰ بانوی شهیده ورزشکار در جنگ‌های تحمیلی اول، دوم و سوم داشته‌ایم و از ۱۸ رشته ورزشی بوده‌اند و رسالت ما ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است. ترویج روحیه فرهنگ جوانمردی و پهلوانی است.

میرجلیلی درخصوص برنامه‌های هفته پیش رو گفت: هر استان یک برنامه شاخص دارد و یکی از برنامه‌های محوری ما صبحگاه مشترک در وزارت ورزش و جوانان با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار خواهد شد.