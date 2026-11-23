باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حسینی مسئول واحد نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی مواد غذایی اداره دامپزشکی شهرستان قم از کشف یک واحد کشتار غیرمجاز دام در پوشش یک دامداری واقع در مجتمع دامشهر قم خبر داد.

وی اظهار داشت: در پی نظارت‌های مستمر و حتی در روز‌های تعطیل، بازرسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی شهرستان قم طی عملیاتی موفق به شناسایی یک محل کشتار غیرمجاز شدند که در شرایط کاملاً غیربهداشتی و بحرانی اقدام به کشتار دام‌های بیمار و ارسال گوشت حاصل از آن به مراکز عرضه می‌کرد.

حسینی افزود: در این عملیات که به دستور آقای رمضان پور معاون دادستان دادسرای عمومی و انقلاب انجام پذیرفت، تعداد ۶ لاشه دام به همراه آلایش حاصل از کشتار غیرمجاز کشف، ضبط و توقیف شد که به دلیل غیر قابل مصرف بودن لاشه‌های مکشوفه و تهدید علیه بهداشت عمومی جامعه، پرونده قضایی برای فرد متخلف تشکیل شد و موضوع از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری می‌باشد.

وی در پایان با هشدار نسبت به مخاطرات مصرف گوشت حاصل از کشتار غیرمجاز، از شهروندان خواست برای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های خطرناکی نظیر بروسلوز (تب مالت) و تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو، تحت هیچ شرایطی گوشت بدون مهر و لیبل بهداشتی دامپزشکی را خریداری و مصرف نکنند و همواره گوشت مورد نیاز خود را از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند.