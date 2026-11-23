باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - منصورکیا، شهردار منطقه ۲ فردیس، در برنامه زنده رادیویی «البرز من سلام»، ضمن بررسی وضعیت توسعه شهری در این منطقه، از چالش‌های جدی در حوزه درآمدزایی و زیرساخت‌ها خبر داد.

منصورکیا با اشاره به ماهیت نوپای شهر فردیس، خاطرنشان کرد: «در ماه‌های اخیر، به دلیل نبود پروانه‌های ساختمانی درآمدزا و تمرکز بر پروژه‌های محدود، با چالش‌های مالی مواجه بوده‌ایم؛ به طوری که اکثر پروانه‌های صادر شده مربوط به ساخت‌وسازهای خاص بوده است.» وی همچنین از رشد چشمگیر شاخص‌های فرهنگی، آموزشی و اطلاعاتی منطقه در ۵ سال اخیر خبر داد.

بحران زیرساختی در محدوده پل سرحدآباد

شهردار منطقه ۲ با شناسایی یکی از نقاط حساس شهری، گفت: «پل سرحدآباد به دلیل فرسودگی و اتمام عمر مفید، یکی از مهم‌ترین مسائل زیرساختی فردیس است. از آنجا که امکان تقویت این سازه وجود ندارد، باید با فوریت برای رفع این مشکل راهکار جایگزین پیدا کرد.

وی با اشاره به پروژه‌های ترافیکی، اجرای زندگذر در مجاورت زندان کچویی را راهکاری برای بهبود وضعیت تردد و کاهش گره‌های ترافیکی در این محدوده برشمرد.

برنامه‌های عمرانی و آسفالت معابر

منصورکیا در پایان، به برنامه‌های آتی مدیریت شهری در حوزه بهبود معابر اشاره کرد و گفت: «شناسایی نقاط نیازمند آسفالت در دستور کار قرار دارد و با پیش‌بینی بودجه برای سال آینده، بر اساس اولویت‌بندی، عملیات آسفالت و جدول‌گذاری انجام خواهد شد. همچنین، در کنار آسفالت، طرح‌های ساماندهی پیاده‌روها و نقشه‌برداری نیز در دستور کار قرار گرفته است.