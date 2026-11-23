باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری - رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به برگزاری جلسات دولت برای بررسی وضعیت مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق و انحراف در توزیع آن گفت: تاکنون هیچ تصمیمی درباره نرخ گازوئیل و تغییر سهمیه‌بندی آن اتخاذ نشده است.

وی اظهار کرد: گزارش‌های مربوط به مصرف سوخت به‌صورت مستمر با دولت به اشتراک گذاشته می‌شود و جلساتی نیز در این زمینه برگزار شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه محور اصلی این جلسات جلوگیری از قاچاق سوخت و تخصیص صحیح آن است، افزود: همچنین موضوع شناسایی و جلوگیری از انحراف احتمالی در مصرف سوخت، به‌ویژه در بخش ناوگان حمل‌ونقل، مورد بررسی قرار گرفته و گزارش‌های دقیق این حوزه به رئیس‌جمهور ارائه شده است.

وی درباره احتمال تغییر نرخ گازوئیل تصریح کرد: اگرچه در این زمینه بحث‌هایی مطرح و جلساتی برگزار شده است، اما تاکنون تصمیمی اتخاذ نشده و بنده نیز از تصمیم احتمالی در این خصوص اطلاعی ندارم.

این مقام مسئول درباره تغییر سهمیه‌بندی گازوئیل نیز گفت: در این زمینه هم تصمیمی گرفته نشده است.