باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - روح‌الله زینی‌وند، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان طالقان، در گفتگو با برنامه رادیویی استان، ضمن اشاره به اهمیت اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت، تأکید کرد که این پروژه نیازمند همکاری تمامی تشکل‌های اجتماعی و مشارکت فعال مردم است.

زینی‌وند با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان البرز در حوزه تولید نهال، اظهار داشت: «وجود تنوع اقلیمی و توپوگرافی متفاوت در استان، از جمله دشت و مناطق کوهستانی، ظرفیت مناسبی را برای تولید انواع نهال‌های بومی فراهم کرده است. نهالستان بزرگ کرج نیز از بزرگ‌ترین مراکز تولید نهال جنگلی در کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: «برنامه‌ریزی‌های لازم جهت کاشت نهال در ۱۵۷ هکتار از اراضی استان انجام شده و کارشناسان با پایش دقیق مناطق، گونه‌های سازگار با شرایط هر منطقه را جهت کاشت انتخاب کرده‌اند.

رئیس اداره منابع طبیعی طالقان با اشاره به اهمیت جنگل‌های این منطقه گفت: «منطقه طالقان دارای حدود ۱۰ هزار هکتار جنگل بومی است که گونه‌هایی نظیر اُرس، زالزالک و شیرخشت از مهم‌ترین درختی‌های آن هستند.

زینی‌وند در ادامه با تأکید بر مرحله پس از کاشت، افزود: «درختکاری تنها به کاشت محدود نمی‌شود؛ بلکه نگهداری و مراقبت از نهال‌ها نیز از اولویت‌های اصلی برنامه‌های ماست.

وی همچنین از اجرای پویش‌های نهال‌کاری به مناسبت‌های مختلف خبر داد و گفت: «علاوه بر پویش‌های مناسبتی، برنامه‌هایی برای زیباسازی ورودی شهرها و ایجاد فضای سبز در محورهای کرج، ماهدشت تا اشتهارد با مشارکت بسیج سازندگی و گروه‌های مردمی در دست اجراست.