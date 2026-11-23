باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - منطقه یک شهرداری فردیس، با وجود پیشرفت در برخی پروژه‌های عمرانی، همچنان با چالش‌های ساختاری جدی دست‌ و پنجه نرم می‌کند. شهردار منطقه یک فردیس در برنامه زنده «البرز من سلام»، اعلام کرد که تراکم بالای جمعیت در این منطقه، تأمین سرانه‌های خدماتی و فضای سبز را به یکی از دشوارترین وظایف مدیریت شهری تبدیل کرده است.

مرزبندی‌های منطقه‌ای؛ کجای فردیس قرار دارد؟

شهردار منطقه یک با ترسیم محدوده جغرافیایی این منطقه، تصریح کرد که منطقه یک از شمال با بلوار مپنا و خیابان‌های اسکویی و ۶۳، از غرب با جاده خوشنام و مشکین‌دشت، و از جنوب نیز با بلوار شهدای هفت‌تیر محدود شده است. وی همچنین اشاره کرد که وسعت منطقه یک از منطقه دو بیشتر است، اما فشار جمعیت در هر دو منطقه، مدیریت شهری را با چالش مواجه کرده است.

بحران زیرساخت و کمبود فضای سبز

گلخو، شهردار منطقه یک، با اشاره به وضعیت توسعه شهری گفت: «فردیس یکی از متراکم‌ترین شهرستان‌های کشور است. این تراکم بالا در کنار محدودیت زمین‌های با کاربری مناسب، باعث شده تا تأمین سرانه‌های مورد نیاز شهروندان، به‌ویژه فضای سبز و اماکن خدماتی، با چالش‌های جدی روبه‌رو شود.»

وی تأکید کرد که اگرچه توجه به توسعه فضای سبز در دستور کار قرار دارد، اما زیرساخت‌های شهری همچنان برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون جمعیت، با کمبود مواجه است.

پیشرفت پروژه‌های عمرانی و رفع چالش‌های پیمانکاری

در بخش دیگری از این گفتگو، شهردار منطقه یک به وضعیت پروژه‌های در حال اجرا پرداخت و از پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه «زیرگذر کچویی» خبر داد.

همچنین در پاسخ به دغدغه‌های مربوط به حقوق و بیمه کارگران، وی تأکید کرد که پیمانکاران خدمات شهری موظف به رعایت کامل حقوق نیروهای خود هستند و نظارت‌های لازم برای تضمین پرداخت بیمه و حقوق ماهانه صورت می‌گیرد. شهردار با اشاره به مشکل پرداخت بیمه ماه دی‌ماه سال گذشته، وعده داد که این مسئله ظرف سه روز آینده برطرف خواهد شد.