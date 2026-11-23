باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - فصل پاییز، جاده کرج ـ کندوان چهره‌ای متفاوت و تماشایی به خود گرفته است؛ مسیری که در کنار اهمیت ارتباطی، این روزها به یکی از جلوه‌گاه‌های زیبایی طبیعت و مقاصد جذاب گردشگری تبدیل شده است.

درختان زرد و نارنجی‌پوش، رودخانه‌های جاری و چشم‌اندازهای کوهستانی، تصویری چشم‌نواز از پاییز را در پیچ‌وخم این جاده به نمایش گذاشته‌اند؛ تصاویری که هر ساله گردشگران و علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی را به این مسیر دعوت می‌کند.

جاده کرج ـ کندوان در این فصل، فراتر از یک مسیر عبوری، فرصتی برای تجربه آرامش، ثبت لحظه‌های زیبا و تماشای جلوه‌های متنوع طبیعت است؛ مسیری که در هر پیچ آن، منظره‌ای تازه پیش روی مسافران قرار می‌گیرد.

پاییز در این محور، جلوه‌ای از زیبایی و تنوع طبیعت است؛ زیبایی‌هایی که حفاظت از محیط زیست و پاکیزه نگه داشتن این سرمایه طبیعی را بیش از پیش یادآوری می‌کند.