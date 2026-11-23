باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه انگلیسی «ایندیپندنت» در سرمقاله خود هشدار داد که افزایش شدید و قریب‌الوقوع سقف قیمت انرژی، که بزرگ‌ترین افزایش در چهار سال گذشته خواهد بود، نشان می‌دهد خانوار‌های انگلیسی «گروگان جنگ اشتباه آمریکا در ایران» هستند و تا زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به این جنگ پایان ندهد، هزینه قبوض انرژی آنها کاهش نخواهد یافت.

این روزنامه به نقل از گروه پژوهشی «کورنوال اینسایت» گزارش داد که نهاد تنظیم‌گر بازار انرژی انگلیس هفته آینده افزایش بیش از ۴۰۰ پوندی سقف قیمت سالانه انرژی را اعلام خواهد کرد؛ به‌طوری‌که این سقف برای یک خانوار «متوسط» به ۲۱۶۶ پوند می‌رسد. این رقم نشان‌دهنده افزایش ۲۶ درصدی قبوض کنونی گاز و برق است و در صورت نبود الزام تامین‌کنندگان به پرداخت بخشی از هزینه‌ها، ممکن بود از این نیز بیشتر باشد.

به نوشته این روزنامه، چنین افزایشی برای میلیون‌ها خانوار «غیرقابل‌تحمل» خواهد بود. سازمان «سیتیزنز ادوایس» اعلام کرده است که سه میلیون خانوار با بدهی یا معوقات پرداخت هزینه انرژی مواجه هستند و بسیاری از مردم به قطع خودخواسته مصرف انرژی یا استفاده از کنتور‌های پیش‌پرداخت روی آورده‌اند؛ وضعیتی که به معنای افزایش شمار خانه‌های سرد و مرطوب در زمستان امسال و پیامد‌های جسمی و روانی ناشی از آن خواهد بود.

این روزنامه افزایش قیمت‌ها را در بستری تاریخی بررسی کرده است. چهار سال پیش، پس از حمله روسیه به اوکراین و افزایش قیمت‌ها، لیز تراس، نخست‌وزیر وقت انگلیس، طرح «تضمین قیمت انرژی» را با سقفی حدود ۲۵۰۰ پوند برای خانوار متوسط اعلام کرد. هزینه کلی این طرح به حدود ۵۲ میلیارد پوند رسید؛ رقمی تقریبا برابر با بودجه سالانه نظامی انگلیس.

از همین رو، ایندیپندنت معتقد است دولت کنونی نمی‌تواند مداخله‌ای گسترده و مشابه آن طرح انجام دهد و به اقدامات محدودتری بسنده کرده است؛ از جمله حذف مالیات بر ارزش افزوده برق به مدت یک سال، پرداخت ۱۰۰ پوند به حدود ۲۰ میلیون خانوار، حذف هزینه ثابت گاز به مبلغ ۱۰۸ پوند در سال از سال آینده و انتقال هزینه‌های مربوط به انرژی‌های سبز به خزانه‌داری.

این سرمقاله در پایان نتیجه می‌گیرد که «خبر خوب، هرچند بسیار مشروط، این است که اگر ترامپ بتواند از تله‌ای که در ایران گرفتار آن شده خارج شود و جریان سوخت‌های فسیلی دوباره برقرار شود، مازاد عرضه نفت و سقوط هزینه هیدروکربن‌ها در پی خواهد آمد.»

به نوشته ایندیپندنت، این روند به کاهش قبوض انرژی تا همین زمان در سال آینده، بازگشت تورم به مسیر نزولی و ازسرگیری کاهش نرخ بهره منجر خواهد شد.

این روزنامه در ادامه، درس بلندمدت این بحران را چنین بیان می‌کند که انگلیس «نمی‌تواند همچنان در شب‌های تاریک، به دلیل هوس‌های مستبدان بلرزد» و باید در انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای سرمایه‌گذاری کند، به سمت استفاده از خودرو‌های برقی حرکت کند و خانه‌ها را به سامانه‌های گرمایشی مناسب مجهز سازد.

ایندیپندنت تاکید می‌کند که «دنیای انرژی پاک و ارزان ممکن است زمانی که اقساط ماهانه افزایش می‌یابد، دور از دسترس به نظر برسد، اما دست‌یافتنی است.»

منبع: النشره