باشگاه خبرنگاران جوان - صیانت از اراضی و اموال دولتی، پیشگیری از تصرف غیرقانونی زمین‌های دولتی و پیگیری حقوقی و قضایی پرونده‌های مرتبط، از مهم‌ترین مأموریت‌های یگان حفاظت اراضی سازمان ملی زمین و مسکن به شمار می‌رود؛ مأموریتی که آمار عملکرد این یگان در سال ۱۴۰۴ و هشت‌ماهه نخست سال جاری، از استمرار اقدامات عملیاتی و قضایی در این حوزه حکایت دارد.

در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲ هزار و ۳۶۲ مورد تعرض به اراضی دولتی به مساحت یک‌هزار و ۳۰۵ هکتار به ثبت رسید که تمامی این موارد با تلاش و پیگیری نیرو‌های یگان حفاظت رفع تعرض شد.

در این گزارش همچنین با اشاره به عملکرد این یگان در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ آمده است: در این مدت ۲ هزار و ۲۲۶ مورد وقوع تعرض به اراضی دولتی به مساحت ۸۳۷ هکتار شناسایی شد که از این تعداد، ۲ هزار و ۱۵۹ مورد به مساحت ۸۳۶ هکتار رفع تعرض شده و موارد باقی‌مانده نیز برای طی مراحل قانونی و تشکیل پرونده قضایی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

در بخش اقدامات حقوقی و قضایی یگان حفاظت در دفاع از حقوق دولت نیز اعلام شد که در سال ۱۴۰۴، یک‌هزار و ۵۱۷ پرونده قضایی در ارتباط با تعرض به اراضی دولتی تشکیل شد و ۳۱۳ مورد حکم قطعی به نفع دولت نیز به مرحله اجرا رسید که در نتیجه اجرای این احکام، ۳۶۸ هکتار از اراضی دولتی اعاده و به بیت‌المال بازگشت.

همچنین در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۴۱۶ پرونده قضایی در خصوص تعرض به اراضی دولتی تشکیل شده و ۱۳۵ حکم قطعی به نفع دولت صادر شده است. در این بازه زمانی، احکام قضایی مربوط به ۱۸۳ هکتار از اراضی دولتی نیز به مرحله اجرا رسیده است.

روابط عمومی سازمان ملی زمین، مسکن و بازآفرینی شهری با تأکید بر اهمیت حفاظت از سرمایه‌های ملی و حقوق عمومی خاطرنشان کرد: مقابله با زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی اراضی دولتی صرفاً به رفع تعرض‌های صورت‌گرفته محدود نمی‌شود، بلکه شناسایی به‌موقع تعرض‌ها، پیگیری مستمر پرونده‌ها در مراجع قضایی و اجرای احکام صادرشده، بخش مهمی از اقدامات یگان حفاظت اراضی سازمان ملی زمین و مسکن برای صیانت از اموال دولت و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی است.

منبع: روابط عمومی سازمان ملی زمین، مسکن و بازآفرینی شهری