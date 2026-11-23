باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تقابل دوباره تیم‌های فوتبال استقلال و العین امارات در رقابت‌های آسیایی، خاطره آخرین رویارویی دو تیم در لیگ قهرمانان آسیا را زنده کرده است؛ مسابقه‌ای که آبی‌پوشان در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ موفق شدند با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی برسند.

استقلال در آخرین دیدار رسمی خود برابر العین در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ و در هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف نماینده امارات رفت و با کسب پیروزی خارج از خانه، خاطره خوشی از آن مسابقه برای هواداران خود به جا گذاشت.

نکته قابل توجه درباره تقابل جدید دو تیم، حضور روزبه چشمی در ترکیب فعلی استقلال است. چشمی تنها بازیکنی محسوب می‌شود که از ترکیب استقلال در آن مسابقه همچنان در جمع آبی‌پوشان حضور دارد و حالا با بازوبند کاپیتانی این تیم، بار دیگر برابر نماینده امارات قرار می‌گیرد.

در فاصله این دو مسابقه، تغییرات گسترده‌ای در ترکیب استقلال رخ داده و بسیاری از بازیکنان حاضر در دیدار سال ۱۳۹۸ از این تیم جدا شده‌اند. چشمی، اما همچنان یکی از مهره‌های باتجربه استقلال به شمار می‌رود و حضور او می‌تواند از نظر تجربه مسابقات آسیایی برای تیم اهمیت داشته باشد.

حالا باید دید استقلال در تقابل جدید با العین می‌تواند خاطره پیروزی قبلی خود برابر این تیم را تکرار کند یا نماینده امارات این بار نتیجه متفاوتی رقم خواهد زد.