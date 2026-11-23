باشگاه خبرنگاران جوان – روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان اعلام کرد: یک بهله عقاب صحرایی پس از بهبودی و اطمینان از سلامت کامل و توانایی پرواز، در ارتفاعات کهنه ماسوله شهرستان فومن به طبیعت بازگشت.

این پرنده شکاری که پیش‌تر توسط دوستداران طبیعت مورد مراقبت و تیمار قرار گرفته بود، پس از طی مراحل درمان و بررسی وضعیت جسمانی با حضور نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست شهرستان فومن در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد.

این اقدام در راستای حفاظت از حیات وحش، حمایت از گونه‌های ارزشمند جانوری و تقویت مشارکت مردمی در حفظ سرمایه‌های طبیعی انجام شده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد همراهی مردم و محیط‌بانان می‌تواند فرصتی دوباره برای بازگشت حیات به طبیعت فراهم کند.

عقاب صحرایی (عقاب استپی) یک پرنده شکاری از تیره بازان است. این پرنده در ایران نیز به صورت مهاجر یافت می‌شود و از پرندگان حفاظت شده است.