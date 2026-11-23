باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور در حال آماده‌سازی برای برگزاری مذاکرات چهارجانبه صلح با حضور آمریکا، کشور‌های اروپایی و روسیه است.

زلنسکی در نشست مجمع پارلمانی ناتو در برلین گفت اوکراین آماده است این مذاکرات حتی از فردا برگزار شود. به گفته وی، شرکای کی‌یف تمایل دارند این نشست پیش از کریسمس برگزار شود و اوکراین امیدوار است این دیدار زودتر انجام گیرد.

وی تأکید کرد دستورکار مذاکرات باید روشن باشد و همه طرف‌ها درباره آن توافق کنند. زلنسکی همچنین گفت مسئله اصلی پس از پایان جنگ، تأمین امنیت واقعی برای اوکراین، همسایگان روسیه، اروپا و کل منطقه یوروآتلانتیک خواهد بود.

رئیس‌جمهور اوکراین در ادامه از سران ناتو خواست سرمایه‌گذاری در تقویت امنیت و افزایش تاب‌آوری را افزایش دهند و تأکید کرد هرچه توان دفاعی اوکراین بیشتر باشد، احتمال پیشروی روسیه کاهش می‌یابد.

منبع: بریکینگ نیوز