باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال در حالی خود را برای ادامه رقابت‌های فصل جاری آماده می‌کند که همچنان با پرونده‌های حقوقی و مالی مربوط به بازیکنان و مربیان خارجی سابق خود روبه‌رو است؛ موضوعی که می‌تواند بر برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی این باشگاه در نیم‌فصل تأثیرگذار باشد.

در ماه‌های گذشته، اختلافات مالی و قراردادی با برخی بازیکنان و اعضای کادر فنی پیشین استقلال به طرح شکایت در مراجع بین‌المللی منجر شده و مدیران این باشگاه برای پیگیری و دفاع از منافع خود، اقدامات حقوقی مختلفی را در دستور کار قرار داده‌اند.

یکی از مهم‌ترین موضوعات پیش‌روی آبی‌پوشان، وضعیت محرومیت نقل‌وانتقالاتی این باشگاه است. پیش‌تر گزارش‌هایی درباره محرومیت استقلال از دو پنجره نقل‌وانتقالاتی منتشر شده بود و مسئولان باشگاه نیز برای اعتراض به رأی صادرشده و پیگیری پرونده در دادگاه عالی ورزش (CAS) اقدام کرده‌اند.

در همین راستا، مدیران استقلال با تقویت تیم حقوقی خود و استفاده از وکیل جدید، به دنبال پیگیری دقیق‌تر پرونده‌ها و ارائه دفاعیات لازم در مراجع بین‌المللی هستند. این اقدام در شرایطی انجام شده که تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی می‌تواند نقش مهمی در برنامه‌ریزی باشگاه برای جذب بازیکنان جدید داشته باشد.

با توجه به نزدیک شدن به نیم‌فصل رقابت‌ها و نیاز احتمالی کادر فنی به تقویت برخی پست‌ها، مشخص شدن وضعیت این پرونده‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. مدیران استقلال باید علاوه بر پیگیری مسائل حقوقی، شرایط لازم برای استفاده از فرصت نقل‌وانتقالات نیم‌فصل را نیز فراهم کنند تا برنامه‌های فنی تیم تحت تأثیر مشکلات خارج از زمین قرار نگیرد.

با این حال، تا زمان اعلام رسمی آرای نهایی و مشخص شدن وضعیت پرونده‌ها، نمی‌توان درباره زمان باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال با قطعیت اظهارنظر کرد.