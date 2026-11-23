باشگاه خبرنگاران جوان - جبور با قدردانی از وزیر بهداشت برای فراهم کردن فرصت گفت‌و‌گو درباره موضوعات مهم حوزه سلامت، اظهار کرد: رویکرد سازمان جهانی بهداشت در همکاری با کشور‌های عضو، مبتنی بر اولویت‌گذاری از پایین به بالاست؛ به این معنا که ابتدا اولویت‌های ملی کشور‌ها تعیین می‌شود و سپس این اولویت‌ها در برنامه‌های محلی، برنامه‌های حمایت کشوری و برنامه‌های اجرایی منطقه‌ای و جهانی سازمان بازتاب پیدا می‌کند.

وی با اشاره به همکاری نزدیک سازمان جهانی بهداشت با دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: قرار گرفتن حوزه آموزش پزشکی در ساختار وزارت بهداشت، نقش مهمی در توانمندسازی نظام سلامت دارد؛ چراکه تربیت و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز، زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آحاد جامعه را فراهم می‌کند.

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران با اشاره به اهمیت حضور جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی تصریح کرد: ایران نقش مهمی در به‌اشتراک‌گذاری تجربیات خود در حوزه پزشکی ایفا می‌کند و ما نیز تلاش خواهیم کرد حمایت‌های لازم را از این کشور برای توسعه و تداوم ارائه خدمات مراقبت‌های پزشکی به مردم به عمل آوریم.

جبور با تأکید بر حمایت سازمان جهانی بهداشت از دسترسی مردم به اقلام حیاتی سلامت گفت: این سازمان از وزارت بهداشت ایران حمایت می‌کند تا اطمینان حاصل شود دارو، واکسن و سایر ملزومات ضروری خدمات سلامت در دسترس مردم قرار دارند.

وی با اشاره به مسئولیت‌های توسعه‌ای و بشردوستانه سازمان جهانی بهداشت خاطرنشان کرد: این سازمان علاوه بر مأموریت توسعه‌ای خود، در حوزه حقوق بشردوستانه نیز مسئولیت دارد و در چارچوب این دو مأموریت با دولت‌ها همکاری می‌کند تا دسترسی همه مردم به خدمات پزشکی، دارو و واکسن، حتی در شرایط دشوار و چالش‌برانگیز، تضمین شود.

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران با تشریح رویکرد این سازمان در پیوند میان سلامت و صلح اظهار کرد: شعار و رویکرد ما «سلامت در خدمت صلح» است و بر همین اساس تلاش می‌کنیم از همه ابزار‌ها و ظرفیت‌های موجود برای کمک به مردم جهان در راستای برخورداری از زندگی سالم‌تر استفاده کنیم.

وی از برنامه‌ریزی مشترک برای برگزاری رویدادی با عنوان «دیپلماسی سلامت» خبر داد و گفت: همکاری سازمان جهانی بهداشت و جمهوری اسلامی ایران به برنامه‌ریزی برای برگزاری این رویداد منجر شده است؛ رویدادی که با بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی، می‌تواند پلی برای توسعه، صلح و ارتقای سلامت جوامع باشد.

جبور ادامه داد: سازمان جهانی بهداشت در این مسیر می‌تواند از دولت‌ها حمایت کند و حمایت‌های مورد نیاز آنها را تسهیل کند تا در چارچوب رویکرد بشردوستانه، دسترسی افراد به دارو‌های مورد نیازشان فراهم شود.

وی با اشاره به برنامه‌های این سازمان در زمینه امنیت سلامت جهانی تأکید کرد: سازمان جهانی بهداشت تلاش می‌کند اطمینان حاصل کند همه افراد از حق برخورداری از زندگی سالم بهره‌مند شوند و در کنار آن، از برنامه‌های مرتبط با بهزیستی و ارتقای سلامت نیز حمایت می‌کند.

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران گفت: حمایت از دولت‌ها در زمینه تأمین و دسترسی به دارو، تجهیزات پزشکی و سایر اقلام ضروری سلامت، بخشی از مأموریت سازمان جهانی بهداشت است و این سازمان در راستای تحقق این هدف به همکاری‌های خود ادامه خواهد داد.

منبع: وزارت بهداشت