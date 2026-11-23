باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - یکی از موضوعات مهم درباره عملکرد تیم فوتبال استقلال در فصل جاری، میزان موفقیت این تیم در خلق موقعیت‌های گلزنی و رساندن توپ به مهاجمان است؛ مسئله‌ای که تنها به عملکرد بازیکنان خط حمله محدود نمی‌شود و نقش هافبک‌ها و بازیکنان کناری در طراحی حملات نیز در آن تأثیرگذار است.

استقلال در مسابقات خود برای رسیدن به دروازه حریفان، به عملکرد بازیکنان خلاق در خط میانی و استفاده از فضا‌های کناری نیاز دارد. در چنین شرایطی، کیفیت پاس‌های عمقی، ارسال‌ها از جناحین و سرعت انتقال توپ از دفاع به حمله می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای مهاجمان این تیم ایجاد کند.

از سوی دیگر، اگر مهاجمان استقلال در جریان مسابقات فرصت‌های گلزنی محدودی به دست بیاورند، بررسی عملکرد خط میانی و میزان حمایت سایر بازیکنان از آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. چرا که در فوتبال، ناکامی در گلزنی همیشه به معنای ضعف مهاجمان نیست و گاهی ریشه این مشکل را باید در نحوه بازی‌سازی و طراحی حملات جست‌و‌جو کرد.

سهراب بختیاری‌زاده در ادامه فصل باید علاوه بر ارزیابی عملکرد مهاجمان، وضعیت بازیکنان خط میانی را نیز مورد بررسی قرار دهد تا مشخص شود استقلال برای افزایش قدرت هجومی خود به تغییر در شیوه بازی نیاز دارد یا استفاده بهتر از توانایی‌های نفرات فعلی می‌تواند مشکلات این بخش را برطرف کند.

با توجه به اهمیت کسب امتیازات در ادامه رقابت‌ها، افزایش کیفیت موقعیت‌سازی و استفاده بهتر از فرصت‌های گلزنی می‌تواند یکی از اولویت‌های کادر فنی استقلال باشد؛ موضوعی که در مسابقات آینده مشخص خواهد کرد آبی‌پوشان تا چه اندازه در برطرف کردن مشکلات احتمالی خط حمله موفق خواهند بود.