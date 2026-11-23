باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، در نشست اعلام نتایج رتبه‌بندی امنیت سایبری شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پیامک انبوه، با اشاره به تداوم تهدیدات سایبری علیه کشور اظهار کرد: اگرچه در عرصه نظامی شاهد کاهش درگیری‌ها هستیم، اما نبرد در عرصه سایبری همچنان ادامه دارد و دشمنان در روز‌های اخیر نیز تلاش‌های مضاعفی برای آسیب‌زدن به زیرساخت‌های سایبری کشور انجام داده‌اند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از این حملات با تلاش شبانه‌روزی متخصصان، جوانان و نخبگان کشور در حوزه دفاع سایبری خنثی شده است و اگر مردم آثار و پیامد‌های این حملات را احساس نکرده‌اند، نتیجه تلاش مستمر نیرو‌های متخصص در این حوزه بوده است.

دلیریان با تشریح اهداف اجرای طرح رتبه‌بندی امنیت سایبری خدمات‌دهندگان فضای مجازی تصریح کرد: هدف اصلی این طرح، مدیریت ریسک و فراهم‌کردن امکان انتخاب آگاهانه برای مردم، دستگاه‌های اجرایی، نهادها، بخش خصوصی و سایر بهره‌برداران خدمات فضای مجازی است تا بتوانند با شناخت وضعیت امنیت سایبری شرکت‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات، انتخاب مطمئن‌تری داشته باشند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: تجربه حملات سایبری در یک سال و نیم اخیر نشان داده است که توجه جدی به امنیت زیرساخت‌ها و پیش‌بینی اقدامات ارتقایی می‌تواند از وقوع بسیاری از آسیب‌ها جلوگیری کند. این موضوع نیازمند پیگیری مستمر و جدیت همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های فعال در این حوزه است.

وی با اشاره به آغاز فرایند رتبه‌بندی در چارچوب سند ارتقای امنیت سایبری کشور گفت: این اقدام با محوریت مرکز ملی فضای مجازی و با همکاری دستگاه‌های هماهنگ‌کننده آغاز شده است. تاکنون پنج روند رتبه‌بندی برای گروه‌های مختلف پیش‌بینی و اجرا شده و در این سازوکار، دستگاه هماهنگ‌کننده ابتدا ارزیابی اولیه خدمات‌دهندگان را انجام داده و نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه می‌کند.

دلیریان افزود: پس از آن، جلسات کارشناسی با حضور معاونان فنی و فناوری اطلاعات دستگاه‌ها و شرکت‌های مربوطه برگزار می‌شود و در ادامه، مدیران مجموعه‌ها نیز در جلسات ارزیابی حضور پیدا می‌کنند. پس از اعلام رتبه اولیه، شرکت‌ها و دستگاه‌های ارزیابی‌شده یک ماه فرصت دارند تا با اجرای اقدامات اصلاحی، نسبت به ارتقای رتبه خود اقدام کنند.

۸ شرکت ارائه‌دهنده خدمات پیامک انبوه رتبه A گرفتند

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به نهایی‌شدن نخستین مرحله این طرح در حوزه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پیامک انبوه اظهار کرد: در این مرحله، ۱۹ شرکت با هماهنگی و ارزیابی پلیس فتا از منظر امنیت سایبری مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نهایی ارزیابی‌ها به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شد.

وی با بیان اینکه رتبه‌بندی اعلام‌شده صرفاً ناظر بر وضعیت امنیت سایبری و زیرساخت‌های سایبری شرکت‌هاست، نتایج این ارزیابی را به شرح زیر اعلام کرد:

شرکت‌های دارای رتبه A:

۱. شرکت ارتباطات مبین‌نت

۲. شرکت پرداخت اول کیش

۳. شرکت نواندیشان مدیا نام

۴. شرکت مکفا

۵. شرکت انتقال داده‌های آسیاتک

۶. شرکت رهیاب پیام گستران

۷. شرکت توسعه فناوری ارتباطات نوین همراه

۸. شرکت آتیه داده‌پرداز

شرکت‌های دارای رتبه B:

۱. شرکت کیش سل پارس

۲. شرکت پیام‌افزار

۳. شرکت پیک‌آسا

۴. شرکت پیشگام رایان داده‌پژوه

۵. شرکت همراه هوشمند آینده

۶. شرکت ارمغان راه طلایی

شرکت‌های دارای رتبه C:

۱. شرکت ارتباطات آرین‌تل

۲. شرکت ارتباطات فرزانگان پارس

۳. شرکت نگین ارتباطات آوا

۴. شرکت رهیاب رایان گستر

۵. شرکت ارتباطات سیار هوشمند امین

شرکت دارای رتبه D:

۱. شرکت راهکار‌های همراه مبین ژیوار

دلیریان با قدردانی از همکاری پلیس فتا در اجرای این ارزیابی‌ها گفت: این فرایند با استفاده از شاخص‌های متعدد، ارزیابی‌های کارشناسی، بازرسی‌های دقیق و سرکشی‌های مستمر انجام شده و پلیس فتا در هر دو مرحله رتبه‌بندی همکاری مؤثری داشته است.

وی همچنین از آغاز فرایند رتبه‌بندی چهار گروه دیگر خبر داد و اظهار کرد: رتبه‌بندی بانک‌های کشور، دانشگاه‌های سطح الف، پایگاه‌های ملی داده و شرکت‌های فعال در حوزه صرافی‌های رمزارزی نیز آغاز شده است و برخی از این موارد در مراحل پایانی قرار دارند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی تأکید کرد: به محض دریافت گزارش نهایی از دستگاه‌های هماهنگ‌کننده، نتایج رتبه‌بندی این بخش‌ها نیز به‌صورت رسمی اعلام و در پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی منتشر خواهد شد.

دلیریان در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر گروه‌های یادشده، فرایند رتبه‌بندی برخی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و صنوف بخش خصوصی نیز به‌صورت غیررسمی آغاز شده است و این روند از دو هفته آینده با جدیت و قوت بیشتری دنبال خواهد شد تا نتایج ارزیابی‌ها به‌تدریج در اختیار مردم و فعالان این حوزه قرار گیرد.