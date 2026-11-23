باشگاه خبرنگاران جوان - فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، با برگزاری نشست‌های تخصصی، پیگیری اصلاح قوانین، بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و تعامل با مراکز علمی و تشکل‌های مردمی، مجموعه‌ای از اقدامات را در حوزه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی دنبال کرد.

این فراکسیون به ریاست دکتر سمیه رفیعی، در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، موضوعات مختلفی را در حوزه محیط زیست کشور در دستور کار قرار داد و با استفاده از ظرفیت‌های تقنینی و نظارتی مجلس، پیگیری مسائل و چالش‌های این حوزه را دنبال کرد.

پیگیری آلودگی هوا و اسقاط خودروهای فرسوده

بررسی نحوه اجرای ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و اصلاح آیین‌نامه اجرایی آن، از جمله محورهای فعالیت فراکسیون در این دوره بود. در این زمینه، عملکرد مراکز اسقاط، نحوه نظارت بر سامانه اسقاط، شفافیت در صدور گواهی اسقاط و جلوگیری از مداخلات غیرضروری دولت در این فرایند مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

همچنین عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون هوای پاک و موضوع بازنگری در نرخ پرداخت نقدی جایگزین گواهی اسقاط و ضرایب مربوط به آن در دستور کار فراکسیون قرار داشت.

تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مقابله با گردوغبار

بررسی عملکرد ستاد مقابله با گردو غبار اعم از سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با مدیریت پدیده گردوغبار، یکی دیگر از محورهای نظارتی فراکسیون بود. در این بررسی، موضوعاتی از جمله شناسایی کانون‌های گردوغبار، نحوه تخصیص اعتبارات، اجرای برنامه‌های بیابان‌زدایی، تأمین حقابه‌های زیست‌محیطی، ایجاد کمربندهای سبز و عملکرد شبکه‌های هشدار و پیش‌آگاهی مورد توجه قرار گرفت.

تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات ایران

فراکسیون محیط زیست در این دوره، عملکرد سازمان شیلات ایران را نیز در محورهای مختلف بررسی کرد. وضعیت کشتی‌های ترال، ذخایر آبزیان با تأکید بر دریای خزر، تخصیص ارز ترجیحی نهاده‌های تولید، صید و صیادی، مدیریت بنادر صیادی و نحوه توزیع سهمیه و یارانه سوخت ناوگان صیادی از جمله موضوعات این بررسی‌ها بود.

همچنین تهیه پیش‌نویس طرح دریافت عوارض آلایندگی از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز با هدف پیگیری ابعاد حقوقی و زیست‌محیطی این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

ورود به اصلاح قوانین و مقررات زیست‌محیطی

در حوزه قانون‌گذاری، فراکسیون موضوع اصلاح تناقضات آیین‌نامه بند «الف» ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت و بررسی ماده ۸ تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بر هزینه‌کرد بخشی از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده را دنبال کرد.

همچنین موضوع دریافت حق‌آبه از بهره‌برداران بخش آبزی‌پروری و مغایرت ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت از منابع آبزی با قانون توزیع عادلانه آب مورد بررسی قرار گرفت.

پیگیری مدیریت پسماند و صنایع آلاینده

بررسی مشکلات صنعت پتروشیمی، پلاستیک و بازیافت و ضرورت بازنگری در الگوی مصرف محصولات پلیمری، از دیگر موضوعات مورد توجه فراکسیون بود. در همین راستا، اجرای آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی و استفاده از ظرفیت انجمن‌های بازیافت، تشکل‌های مردم‌نهاد و اتاق بازرگانی برای تدوین راهکارهای اجرایی پیگیری شد.

حمایت از مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی

فراکسیون محیط زیست در تعامل با تشکل‌های مردمی، موضوع اجرای بند «ب» ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را با هدف تقویت مشارکت مردم در حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی دنبال کرد.

همچنین شاخص‌های محیط‌زیستی مرتبط با تغییرات اقلیم ، آب و خاک در بازنگری طرح جامع و تفصیلی تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی

در کنار فعالیت‌های تقنینی و نظارتی، فراکسیون محیط زیست برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و کارشناسی کشور، نشست‌هایی با دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم و تحقیقات اسلامی برگزار کرد.

همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در زمینه اصلاح قانون پسماند و طرح دریافت عوارض آلایندگی تنگه هرمز و تعامل با پژوهشکده‌های محیط زیست، جنگل‌ها و مراتع و بهداشت و محیط نیز در همین چارچوب دنبال شد.

کارنامه شش‌ماهه نخست فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۵، بیانگر تمرکز این مجموعه بر سه محور اصلی قانون‌گذاری، نظارت و پیگیری اجرایی مسائل زیست‌محیطی است؛ از آلودگی هوا و اسقاط خودروهای فرسوده تا حفاظت از منابع آب و دریا، مقابله با گردوغبار، مدیریت پسماند و تقویت مشارکت مردمی است