باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گزارشی نشان می‌دهد که تخریب نوار غزه از سوی رژیم تروریستی اسرائیل، میراثی فاجعه‌بار زیست‌محیطی بر جای گذاشته است؛ به‌طوری‌که آب‌ها مسموم، خاک آلوده و هوا سمی شده‌اند و این وضعیت، عناصر اساسی حیات و بقای ساکنان را تهدید می‌کند.

این گزارش که از سوی سازمان «آکسفام» و «دیده‌بان درگیری‌ها و محیط زیست» منتشر شده، نشان می‌دهد که تجاوز رژیم تروریستی اسرائیل موجب آلودگی گسترده در سراسر نوار غزه شده است.

فلزات سنگین، بقایای مواد منفجره، ماده آزبست ناشی از ساختمان‌های تخریب‌شده و فاضلاب، هوا، خاک و آب را به منابعی خطرناک برای فلسطینیان تبدیل کرده‌اند؛ خطراتی که ممکن است تا دهه‌ها آینده ادامه داشته باشند.

در همین زمینه، آمیتاب بیهار، مدیر اجرایی سازمان بین‌المللی آکسفام، گفت: «نسل‌کشی‌ای که اسرائیل در غزه مرتکب می‌شود، شامل حملات نظامی به محیط زیست نیز هست؛ حملاتی که در حکم جنایت‌های جنگی زیست‌محیطی هستند و هم در زمان حاضر و هم برای نسل‌های آینده، زندگی را تهدید می‌کنند.»

وی افزود که «تخریب و آلوده‌سازی غزه» موجب «وخامت اساسی شرایط زیست‌محیطی ضروری برای سلامت و بقای انسان» شده است؛ وضعیتی که نقض تعهدات قانونی اسرائیل بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل حقوق بشر محسوب می‌شود.

بیهار ادامه داد: «فلسطینیان در غزه از طریق هوا، غذا و آب و همچنین تماس مستقیم با خاک و آوار آلوده، در معرض سموم قرار می‌گیرند. این خطرات تا نسل‌های آینده ادامه خواهند داشت، مگر آنکه پاک‌سازی، آلودگی‌زدایی و بازسازی در اولویت قرار گیرند.»

در سال ۲۰۲۵، کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل متحد پیش‌تر اعلام کرده بود که رژیم تروریستی اسرائیل در نوار غزه مرتکب نسل‌کشی شده و مقام‌های صهیونیست، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، «به ارتکاب این اقدامات تحریک کرده‌اند».

هیئت نمایندگی رژیم تروریستی اسرائیل در ژنو، گزارش این کمیسیون را «جعلی و افترا‌آمیز» توصیف و آن را رد کرد. نتانیاهو همچنین در پرونده‌ای جداگانه، با پیگرد دیوان کیفری بین‌المللی به اتهام ارتکاب جنایت‌های جنگی مواجه است.

گزارش آکسفام جامع‌ترین تصویر ارائه‌شده تاکنون از آن چیزی است که این سازمان «سرزمین بایر و سمی» بر جای‌مانده از تجاوز رژیم تروریستی اسرائیل توصیف می‌کند؛ تجاوزی که به شهادت بیش از ۷۴ هزار فلسطینی و زخمی شدن دست‌کم ۱۷۵ هزار نفر منجر شده است، در حالی که هزاران نفر همچنان زیر آوار مدفون هستند.

این گزارش با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، فناوری‌های سنجش از دور، تحلیل‌های علمی و دیگر داده‌های در دسترس از منابع آزاد، نتیجه می‌گیرد که آلودگی در غزه «گسترده، شدید و دارای پیامد‌های خطرناک» است و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و بقای غیرنظامیان به شمار می‌رود.

بیهار در این باره گفت: «درک ابعاد آلودگی سمی‌ای که مردم با آن مواجه هستند، وحشتناک است؛ آنها نه راهی برای فرار دارند و نه توانایی کافی برای محافظت از خود در برابر این خطرات. در منطقه‌ای کوچک، محاصره‌شده و پرجمعیت مانند غزه، قرار گرفتن مداوم در معرض آلودگی اجتناب‌ناپذیر است؛ مردم در میان زباله‌ها و فاضلاب محاصره شده‌اند و این وضعیت به گسترش آفات و افزایش خطر ابتلا به بیماری‌ها منجر می‌شود.»

وی افزود: «فاضلاب خام به دریا سرازیر می‌شود و به زیر زمین نفوذ می‌کند؛ در حالی که تخریب سامانه‌های فاضلاب غزه، ساکنان را تقریبا بدون هیچ‌گونه حفاظتی در برابر آلودگی‌های پیرامونشان رها کرده است.»

او همچنین اشاره کرد که پیامد‌های بهداشتی این وضعیت بسیار وخیم خواهد بود و کودکان و زنان باردار از جمله آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در برابر این خطرات هستند.

برآورد‌های برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که حملات رژیم تروریستی اسرائیل بیش از ۶۱ میلیون تن آوار در سراسر نوار غزه بر جای گذاشته است؛ آواری که خانه‌ها، محله‌ها و زیرساخت‌های تخریب‌شده غزه را به انباری عظیم از مواد بالقوه خطرناک تبدیل کرده است.

لما عبدالصمد، تهیه‌کننده این گزارش و متخصص جهانی آب و بهداشت در سازمان آکسفام، گفت که رسیدگی به خسارت‌های زیست‌محیطی غزه «بسیار دشوار خواهد بود؛ زیرا آلودگی در آوار‌های شهری، زمین‌های کشاورزی، شبکه‌های آب و خاک پراکنده شده است و در همین حال، مهمات منفجرنشده همچنان دسترسی ایمن به بیشتر مناطق را محدود می‌کنند.»

منبع: المیادین