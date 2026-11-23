باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - نقش هوش مصنوعی دیگر به پاسخ دادن به پرسش‌ها، نوشتن متن یا خلاصه‌سازی اطلاعات محدود نمی‌شود. موج جدیدی از برنامه‌های کاربردی پدید آمده‌اند که قادرند کار‌های روزمره را از طرف کاربران انجام دهند. یکی از قابل‌توجه‌ترینِ آنها، «اینستینکت» (Instinct) است؛ اپلیکیشنی که به دلیل توانایی‌اش در پیمایش سرویس‌های دیجیتال و انجام وظایفی که معمولاً نیازمند دخالت انسان هستند، توجه زیادی را در حوزه فناوری به خود جلب کرده است.

این اپلیکیشن مفهوم متفاوتی را برای یک دستیار هوشمند ارائه می‌دهد. به جای اینکه صرفاً منتظر بماند تا کاربر سوالی بپرسد و پاسخی به او بدهد، این برنامه به عنوان یک «عامل هوش مصنوعی» (AI Agent) عمل می‌کند. کاربر می‌تواند هدف مشخصی را به آن محول کند و دستیار، مراحل لازم برای رسیدن به نتیجه مطلوب را طی می‌کند؛ رویکردی که نشان‌دهنده شیوه جدیدی در به‌کارگیری فناوری هوش مصنوعی است.

اپلیکیشن «اینستینکت» چگونه کار می‌کند؟

عملکرد «اینستینکت» بدین‌گونه است که دستیار هوشمند را به مجموعه‌ای از سرویس‌ها و برنامه‌هایی که کاربر از پیش از آنها استفاده می‌کند — مانند ایمیل، تقویم‌ها، ابزار‌های ارتباطی و سایر خدمات دیجیتال — متصل می‌سازد. پس از برقراری این اتصال، کاربران می‌توانند از طریق پیام یا تماس با دستیار ارتباط برقرار کرده و وظایف خاصی را به آن بسپارند.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، قابلیت‌های این اپلیکیشن شامل تنظیم قرار ملاقات‌ها، جست‌و‌جو و رزرو سفر، خرید مایحتاج روزانه، تهیه بلیت، مدیریت اشتراک‌ها، یافتن خدمات مرتبط، و همچنین رسیدگی به ایمیل‌ها و سازماندهی اطلاعات مهم است. ایده اصلی این است که برنامه صرفاً دستورالعملی برای انجام یک کار به کاربر ارائه نمی‌دهد، بلکه تلاش می‌کند با استفاده از ابزار‌ها و سرویس‌های موجود، خودِ آن کار را به انجام برساند؛ درست همان‌طور که یک انسان با استفاده از تلفن یا رایانه کارهایش را پیش می‌برد.

تفاوت میان «اینستینکت» و «چت‌جی‌پی‌تی» (ChatGPT) چیست؟

تفاوت اصلی در نحوه اجرای دستورات نهفته است. دستیار‌های سنتی عمدتاً بر گفت‌و‌گو و تولید پاسخ متکی هستند، در حالی که «عوامل هوش مصنوعی» (AI Agents) با هدف انجام زنجیره‌ای از اقدامات برای دستیابی به یک هدف مشخص طراحی شده‌اند. برای مثال، در حالی که یک کاربر ممکن است از یک دستیار سنتی بخواهد پرواز مناسبی پیدا کند - که منجر به فهرستی از گزینه‌ها و اطلاعات می‌شود - Instinct یک قدم فراتر می‌رود: جست‌و‌جو، مقایسه، تعامل با سرویس‌های رزرو و انجام مراحل لازم را انجام می‌دهد، همه در محدوده مجوز‌های مجاز آن.

با این حال، این بدان معنا نیست که هر کار به طور خودکار و بدون هیچ گونه دخالت کاربر انجام می‌شود؛ مجوز‌های مورد نیاز و سطوح تأیید بسته به سرویس خاص و ماهیت اقدام متفاوت است.

استارتاپی با ارزش ۱۰ میلیارد دلار

پشت این برنامه، Spear Street Technology است که توسط نوح شین تأسیس شده است. این شرکت با موفقیت در مدت کوتاهی سرمایه‌گذاری قابل توجهی را تأمین کرده است. در سپتامبر ۲۰۲۶، دور جدیدی از تأمین مالی را اعلام کرد که ۱ میلیارد دلار جمع‌آوری کرد و ارزش شرکت را به ۱۰ میلیارد دلار رساند.

سرمایه‌گذاران برجسته - از جمله Sequoia Capital، Benchmark و Coatue - در این دور شرکت کردند که نشان‌دهنده علاقه شدید سرمایه‌گذاران به بازار برای عوامل هوش مصنوعی است که قادر به اجرای وظایف هستند، نه صرفاً ارائه اطلاعات. آزمایش Instinct نشان‌دهنده‌ی یک روند گسترده‌تر در صنعت فناوری است: توسعه‌ی دستیار‌های دیجیتالی که قادر به مدیریت سرویس‌های مختلف از طرف کاربر هستند - تغییری که می‌تواند آینده‌ی برنامه‌ها و نحوه‌ی انجام کار‌های روزانه را متحول کند.

منبع: الیوم السابع