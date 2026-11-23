باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - علی غفاری، کارگردان درباره سریال «سرباز کوچک امام» گفت: این سریال بر اساس کتاب خاطرات مهدی طحانیان به نام «سرباز کوچک امام» ساخته شده، که شامل خاطرات قبل از انقلاب تا زمان وقوع جنگ و اعزام به جبهه است.

غفاری ادامه داد: نسل جوان باید بداند که چه شخصیت‌هایی در بین ما تمام هستی‌شان را در طبق اخلاص گذاشتند. ما در سریال «سرباز کوچک امام» به بهانه مهدی طحانیان شخصیت‌های دیگری در آن دوران به تصویر می‌کشیم.

علی رضایی، بازیگر نقش مهدی طحانیان از حس و حال خود برای بازی در این نقش گفت و بیان کرد: خیلی برایم تاثیرگذار بود، اینکه بچه‌ای با این سن و سال بخاطر دین و امام خمینی (ره) از خانواده‌اش جدا می‌شود، خانواده‌اش را تنها می‌گذارد و از جان خودش می‌گذرد، تا از دینش دفاع کند.

سریال «سرباز کوچک امام» به کارگردانی علی غفاری و تهیه‌کنندگی سعید سعدی در سیمافیلم در حال تولید است. تولید این سریال تا پایان سال در شهرک سینمایی دفاع مقدس ادامه خواهد داشت. داریوش کاردان، محسن قصابیان و حمید ابراهیمی دیگر بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.

داستان سریال درباره نوجوان آزاده‌ای است که با تذکر شجاعانه‌اش به یک خبرنگار زن خارجی برای رعایت حجاب، به نمادی از غیرت و باور‌های نسل نوجوان دفاع مقدس تبدیل شد.