باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - همزمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، اسوه صبر و فداکاری و روز تکریم مادران و همسران شهدا، آیین بدرقه خانواده شهید عبدالرحیم مرادی با حضور جمعی از فرماندهان و مسئولان نظامی و استانی در مرکز آموزش پیاده نیروی زمینی ارتش برگزار شد.

در این مراسم، خانواده شهید عبدالرحیم مرادی که پس از سال‌ها چشم‌انتظاری و با انجام آزمایش‌های تخصصی ژنتیک، هویت فرزند شهیدشان شناسایی شده است، به دعوت فرماندهی ارشد نظامی ارتش در منطقه فارس، عازم مشهد مقدس شدند تا ضمن زیارت بارگاه منور حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، در ادامه سفر به شهرستان تایباد استان خراسان رضوی رفته و بر مزار مطهر شهید خود حاضر شوند.

در این آیین، امیر سرتیپ دوم آریا شفقت، جانشین معاونت تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به جایگاه والای مادران و همسران شهدا و نقش بی‌بدیل آنان در تربیت نسل‌های ایثارگر، اظهار داشت: حضرت‌ام‌البنین (س) نماد بی‌مانند وفاداری، صبر و فداکاری در مسیر ولایت و دفاع از ارزش‌های اسلامی است و مادران و همسران شهدا نیز با تأسی از سیره آن بانوی بزرگوار، در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی جایگاهی ماندگار دارند.

وی افزود: تکریم خانواده‌های معظم شهدا، تنها یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه ادای دین به انسان‌هایی است که با ایمان، صبر و ایثار خود، امنیت و عزت امروز کشور را رقم زده‌اند.

در پایان این مراسم، خانواده شهید عبدالرحیم مرادی با بدرقه مسئولان و فرماندهان حاضر، سفر معنوی خود را به مشهد مقدس آغاز کردند تا پس از زیارت حضرت ثامن‌الحجج (ع)، با حضور در شهرستان تایباد، مزار مطهر فرزند شهیدشان را زیارت کنند.

گفتنی است که شهید عبدالرحیم مرادی، متولد منطقه دادین سفلی بخش ارژن استان فارس، از رزمندگان لشکر ۸۸ زاهدان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در ۲۷ تیرماه سال ۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی سومار به درجه رفیع شهادت نائل آمد. پیکر مطهر این شهید والامقام در سال ۱۳۸۹ به‌عنوان شهید گمنام در شهرستان تایباد به خاک سپرده شد و پس از سال‌ها، هویت وی با آزمایش‌های ژنتیک شناسایی شد.