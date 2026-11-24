باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - میرسیدحسین سیدزاده نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه شجاعت، تخصص و تعهد برای تمامی مدیران کشور به‌ویژه مدیران اقتصادی لازم و ضروری است، گفت: علاوه‌بر این در شرایط فعلی کشور باید جلوی افراد سودجو و نفوذی گرفته شود چراکه این موضوع بحران را در کشور بیشتر خواهد کرد و اصلی‌ترین مانع در مسیر اصلاح کشور است، ضمن آنکه عملکرد سودجویان اقتصادی ارتباط مستقیمی با مباحث «اقتصاد سیاسی» دارد، یعنی همان جایی که قدرت، منافع و مدیریت با هم تلاقی می‌کنند.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس پنجم اظهار کرد: این تحلیل از این جهت قابل تامل است که اگر شجاعت و تخصص را هم پیدا کنیم، اما اگر ساختار قدرت اجازه ندهد، بی‌فایده خواهند بود. زمانی که پای افراد بی‌تفاوت یا نفوذی‌ها در میان باشد، درواقع داریم با دو پدیده بسیار مخرب در مدیریت یک کشور مواجه هستیم.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس پنجم بیان کرد: افراد بی‌تفاوت، افرادی هستند که در جایگاه‌های تصمیم‌گیری قرار دارند، اما نه دغدغه اقتصادی دارند و نه مسئولیت‌پذیری، آنها صرفاً می‌‌خواهند وضعیت موجود حفظ شود، برای این افراد، تغییر به‌معنای دردسر، مسئولیت‌پذیری جدید و احتمال بازخواست شدن است بنابراین آنها ترجیح می‌دهند با همان سیاست‌های قدیمی و ناکارآمد ادامه دهند، چراکه بی‌تفاوتی برای آنها امن‌تر است، این افراد سبب می‌شوند حتی یک مدیر متخصص و متعد نیز در برابر دیوار بی‌تحرکی سیستم شکست بخورد.

سیدزاده درباره تاثیرگذاری افراد نفوذی و گروه‌های ذینفع در جریان اصلاح و پیشرفت و امنیت کشور، بیان کرد: این افراد خطرناک‌ترین، افراد در نظام به شمار می‌آیند و متاسفانه گروه‌هایی وجود دارند که از وضعیت فعلی مانند تورم بالا، نوسان نرخ ارز یا قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی سود می‌برند.

این تحلیل‌گر سیاسی و اقتصادی اضافه کرد: ذینفعان ناشی از نوسانات نیز با خرید و فروش ارز یا دارایی‌های فیزیکی در زمان تورم، ثروت خود را چند برابر می‌کنند، همچنین افزاد نفوذی در تصمیم‌گیری‌ها سعی می‌کنند با استفاده از نفوذ خود، سیاست‌های پولی و مالی را به سمتی هدایت کنند که منافع خودشان حفظ شود حتی اگر به قیمت نابودی ارزش پول ملی و فقر مردم باشد، بنابراین زمانی که این افراد در لایه‌های تصمیم‌گیری نفوذ کنند، شجاعت مدیران را خنثی می‌کنند و تخصص آنها را به حاشیه می‌رانند.

نماینده ادوار مجلس با نتیجه‌گیری از تحلیل فوق، توضیح داد: ما برای دستیابی به سلامت اقتصادی به یک پاکسازی ساختاری نیاز داریم یعنی شاهد ورود اشخاصی که ریاضیات و اقتصاد را می‌فهمند و شجاعت و توانایی ایستادن در برابر فشار‌های سیاسی را دارند، باشیم همچنین به تعهد، تقوای الهی و ترس واقعی از خدا و از همه مهم‌تر حاکمیت قانون و شفافیت نیاز داریم تا بتوان سیستم را از نفوذ‌های پنهان و بی‌تفاوت‌ها پاک کرد.

سیدزاده گفت: بدون کنترل نفوذ و بی‌تفاوتی، تخصص و شجاعت مانند ریختن آب در ظرف سوراخ است؛ انرژی و تلاش صرف می‌شود، اما نتیجه‌ای در نرخ ارز و ارزش پول ملی دیده نخواهد شد.

نماینده دوره پنجم مجلس بیان کرد: در این شرایط این سئوالات مطرح می‌شوند، در یک سیستم پیچیده، چطور می‌توان شفافیت را آن‌قدر بالا آورد که راه برای این افراد نفوذی بسته شود؟، آیا تکنولوژی و داده‌های باز می‌تواند در این مسیر کمک‌کننده باشد؟.

سیدزاده گفت: عملکرد دستگاه‌های نظارتی حائز اهمیت است چراکه دقیقاً حلقه آخر زنجیره امنیت اقتصادی هستند لذا اگر تخصص و شجاعت را موتور اصلاحات بدانیم و شفافیت را سوخت، آنگاه دستگاه‌های نظارتی ترمز و سیستم هدایت‌گر هستند که اجازه نمی‌دهند خودرو از مسیر خارج شود یا با سرعت غیرمجاز به سمت خطر برود.