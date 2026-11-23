باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس فتا استان در خصوص جمعه سیاه (Black Friday) به شهروندان هشدار داد و گفت: با توجه به افزایش خرید‌های اینترنتی در ایام بلک‌فرایدی، کلاهبرداران سایبری نیز از این فرصت برای ساخت فروشگاه‌های تقلبی، ارسال لینک‌های فیشینگ و تبلیغات ساختگی استفاده می‌کنند که شهروندان می‌بایست هوشیاری لازم را در این خصوص داشته باشند.

سرهنگ احسان بهمنی به شهروندان هشدار داد و گفت: مردم اگر قصد خرید کالا‌هایی را از فضای مجازی دارند حتما این نکته را دقت داشته باشند که از فروشگاه‌های معتبر و دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) خرید کنند.

این مقام انتظامی افزود: شهروندان در این حراجی مراقب لینک‌های آلوده باشند و از لینک‌هایی که در پیامک، واتساپ، اینستاگرام و کانال‌های ناشناس برایشان ارسال می‌شود، بازدید و یا کلیک نکنند.

سرهنگ بهمنی با توجه به تخفیف کالا‌ها در جمعه سیاه، گفت: کاربران فضای مجازی مراقب تبلیغات غیرواقعی با تخفیف‌های اغراق‌آمیز ۸۰ درصد و ۹۰ درصد در شبکه‌های اجتماعی باشند و این نکته حائز اهمیت است که اغلب این صفحات فیشینگ هستند.

رئیس پلیس فتا استان فارس ادامه داد: شهروندان اطلاعات کارت‌های بانکی خود را فقط در درگاه‌های پرداخت رسمی و امن وارد کنند و قبل از وارد کردن اطلاعات بانکی در درگاه‌های بانکی به آدرس درگاه توجه کنند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: کاربران فضای مجازی در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک یا وقوع جرم اینترنتی در فضای مجازی، می‌توانند موضوع را از طریق شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ (مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا) به همکاران گزارش دهند.

منبع: پلیس فارس