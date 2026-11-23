باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ از امروز (دوشنبه ۲ آذر) در قزاقستان آغاز شد و تیم ملی هندبال بانوان ایران به مصاف هنگ کنگ رفت.

ملی‌پوشان هندبال ایران در این مسابقه با ارائه عملکردی منسجم از همان دقایق ابتدایی ابتکار عمل را در دست گرفتند و با تسلط بر جریان بازی، برتری خود را به حریف دیکته کردند تا در پایان با نتیجه ۳۳-۱۶ به پیروزی برسند و رقابت‌های قهرمانی آسیا را با شروعی موفق آغاز کنند.

در پایان این مسابقه فاطمه خلیلی به عنوان برترین بازیکن زمین انتخاب شد.

تیم ملی هندبال بانوان ایران با این پیروزی، خود را برای دومین دیدار در مرحله گروهی مقابل چین آماده می‌کند؛ مسابقه‌ای که فردا (سه‌شنبه ۳ آذر) از ساعت ۱۵:۳۰ برگزار خواهد شد.

ملی‌پوشان هندبال ایران را در این رقابت‌ها نفرات زیر تشکیل می‌دهند:

فاطمه خلیلی، الناز یارمحمدی، زهرا افشاری، بهار ایزدگشب، حدیثه نوروزی، آسمان بدوی، آرزو کیانی‌آرا، فاطمه مریخ، مهربان بدوی، شهرزاد نصوحی، مبینا حسن‌نژاد، نگار زنده‌بودی، سعیده غضنفری، حانیه کریمی، ثمین کریمی، لیلا حسینی، الهه نیکان، الناز قاسمی و مائده عشاقی

برنامه سایر دیدار‌های تیم ملی هندبال بانوان ایران در مرحله گروهی این مسابقات نیز به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵، ساعت ۱۵:۳۰

ایران – چین

چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵، ساعت ۱۱:۳۰

ایران – تایلند

شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵، ساعت ۱۳:۳۰

ایران – ژاپن

گفتنی است، چهار تیم برتر بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ قزاقستان، جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را کسب خواهند کرد.