باشگاه خبرنگاران جوان - محمد راستی‌کردار در نشست بررسی مشکلات و پیگیری مطالبات مردمی با محوریت تسریع در اجرای پروژه ملی جی‌نف (نشانی استاندارد مکانی ملی)، با تبیین اهمیت این طرح در تصمیم‌گیری‌های کلان شهری، به تشریح آخرین وضعیت آن پرداخت و اظهار داشت: از مجموع ۱۲۸ هزار مکان شناسایی‌شده در شهر صدرا، تاکنون برای ۱۰۹ هزار مکان کد پستی اختصاص یافته است.

مدیرکل پست استان فارس با اشاره به اینکه ۸۷ درصد اماکن شهر صدرا ژئوکد شده‌اند، افزود: از این تعداد نیز ۹۳ درصد دارای کد پستی هستند.

او با تأکید بر ضرورت همکاری مدیریت شهری برای تکمیل اطلاعات مکانی شهر صدرا خاطرنشان کرد: تعدادی از معابر این شهر همچنان فاقد نام هستند که باید از سوی شهرداری نامگذاری و پلاک‌گذاری شوند.

راستی‌کردار همچنین با استناد به ماده ۱۴ دستورالعمل شورای عالی فناوری اطلاعات، از آمادگی سازمان همیاری شهرداری‌های استان برای انعقاد تفاهم‌نامه با پست خبر داد.

مهدی کشاورزی رئیس شورای اسلامی شهر صدرا، بر عزم جدی مدیریت شهری برای اجرای این پروژه پس از برآورد هزینه‌ها تأکید کرد و مرتضی زارع، از اعضای شورا، خواستار تسریع در روند اجرای طرح شد.

پژمان شفیعی شهردار صدرا، ضمن قدردانی از اقدامات مجموعه پست، آمادگی شهرداری را برای انعقاد تفاهم‌نامه همکاری و پلاک‌کوبی جی‌نف اعلام کرد و از تعیین تکلیف معابر فاقد نام در شورای نامگذاری شهر در سریع‌ترین زمان ممکن خبر داد.

منبع: پست فارس