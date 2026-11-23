باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» گزارش داد که خودروسازان غربی با گسترش سریع خودرو‌های برقی در چین، با افت چشمگیری در این بازار مواجه شده‌اند و هشدار داد که این شرکت‌ها اکنون در معرض خطر تکرار تجربه چین در بازار‌های داخلی خود قرار دارند؛ آن هم در شرایطی که رقبای چینی با سرعت در حال پیشرفت هستند.

این روزنامه اشاره کرد که فروش شرکت آلمانی «بی‌ام‌و» در چین طی پنج سال گذشته ۴۲ درصد کاهش یافته است و پیش‌بینی می‌شود واردات این شرکت به بزرگ‌ترین بازار خودروی جهان در سال جاری از نیم میلیون دستگاه فراتر نرود. این روند نزولی تنها به بی‌ام‌و محدود نمی‌شود و برند‌های بزرگی همچون «فولکس‌واگن»، «تویوتا» و «مرسدس بنز» را نیز دربرمی‌گیرد.

به نوشته فایننشال تایمز، شرکت‌های غربی از سرعت تحول به سمت خودرو‌های برقی در چین غافلگیر شدند؛ در حالی که رقبای داخلی این کشور موفق شدند با بهره‌گیری از توانمندی‌های فناورانه و هزینه‌های پایین تولید، خودرو‌هایی با قیمت رقابتی و در مقیاس گسترده تولید کنند و جایگاه خود را در بازار جهانی تقویت کنند.

کاهش نفوذ خودروسازان غربی در چین

فایننشال تایمز خاطرنشان کرد که برند‌های بین‌المللی بخش قابل‌توجهی از سهم خود در بازار چین را از دست داده‌اند؛ به‌طوری‌که سهم مجموع آنها از ۶۴ درصد در سال ۲۰۲۰ به حدود ۲۵ درصد در حال حاضر کاهش یافته است. این آمار بر اساس داده‌های شرکت مشاوره‌ای «اتوموبیلیتی» ارائه شده است.

این روزنامه افزود که این تحول نشان‌دهنده انتقال مرکز ثقل صنعت خودروسازی به شرکت‌های چینی است؛ چراکه خودرو‌های برقی و هیبریدی شارژی اکنون حدود ۷۰ درصد از کل خودرو‌های جدید فروخته‌شده در چین را تشکیل می‌دهند.

فایننشال تایمز به نقل از فرانچسکا جامبونی، رئیس زنجیره تامین شرکت «ولوو»، نوشت که روند حرکت به سمت خودرو‌های برقی که چین هدایت آن را بر عهده دارد، بازگشت‌ناپذیر است. او هشدار داد شرکت‌هایی که تلاش می‌کنند این روند را کند کنند، ممکن است در همراهی با سرعت فزاینده آن با مشکل مواجه شوند.

این روزنامه توضیح داد که رشد چین در صنعت خودرو‌های برقی نتیجه راهبردی چند دهه‌ای است که با سرمایه‌گذاری در عناصر کمیاب خاکی مورد نیاز برای تولید موتور خودرو‌های برقی آغاز شد و از ابتدای قرن بیست‌ویکم با تقویت توانمندی‌های صنعتی و فناورانه این کشور ادامه یافت.

بر اساس داده‌های مرکز پژوهشی زیست‌محیطی «امبر»، از هر چهار خودروی جدیدی که در جهان فروخته می‌شود، یک خودرو برقی یا هیبریدی شارژی است؛ در حالی که این خودرو‌ها حدود ۷۰ درصد از فروش خودرو‌های جدید در چین را به خود اختصاص داده‌اند.

این روزنامه همچنین اشاره کرد که یکی از مهم‌ترین مزیت‌های شرکت‌های چینی، توانایی آنها در کاهش هزینه‌های تولید است. برآورد‌های شرکت «الیکس پارتنرز» نشان می‌دهد هزینه تولید یک خودروی برقی در چین حدود ۲۰ هزار دلار است؛ در حالی که این رقم در اروپا به حدود ۳۱ هزار دلار می‌رسد. تفاوتی که ناشی از هزینه بالاتر دستمزد، انرژی و باتری در بازار‌های اروپایی است.

همچنین کاهش قیمت خودرو‌های برقی و افزایش هزینه سوخت، موجب شده است خرید این خودرو‌ها برای طیف گسترده‌تری از مصرف‌کنندگان به گزینه‌ای اقتصادی تبدیل شود؛ در حالی که پیش‌تر این خودرو‌ها محصولاتی گران‌قیمت به شمار می‌رفتند.

جنگ قیمت‌ها؛ عامل گسترش خودروسازان چینی در بازار‌های خارجی

فایننشال تایمز در ادامه گزارش داد که تشدید جنگ قیمت‌ها در بازار داخلی چین، شرکت‌های خودروساز این کشور را به گسترش فعالیت در بازار‌های خارجی سوق داده است. پیش‌بینی می‌شود صادرات خودرو‌های چینی در سال جاری به حدود ۱۲ میلیون دستگاه برسد؛ در حالی که این رقم سال گذشته ۷.۱ میلیون دستگاه و در سال ۲۰۲۰ کمتر از یک میلیون دستگاه بود.

شرکت «الیکس پارتنرز» نیز پیش‌بینی کرده است که خودروسازان چینی تا سال ۲۰۳۰ تولید خود در خارج از این کشور را تقریبا سه برابر کنند و به ۳.۴ میلیون دستگاه برسانند.

در واکنش به این گسترش، شرکت‌های خودروسازی غربی به دنبال راه‌هایی برای تقویت توان رقابتی خود هستند؛ از جمله توسعه مدل‌های برقی مقرون‌به‌صرفه و برقراری همکاری با شرکت‌های چینی.

این روزنامه به همکاری شرکت «فورد» با «جیلی» در اسپانیا اشاره کرد و نوشت که گروه خودروسازی «استلانتیس» نیز قصد دارد یک پروژه تولید مشترک با شرکت «دانگ‌فنگ» در فرانسه راه‌اندازی کند.

فایننشال تایمز همچنین خاطرنشان کرد که آمریکا و اتحادیه اروپا برای حمایت از شرکت‌های داخلی خود، به وضع تعرفه‌های گمرکی سنگین بر خودرو‌های برقی چینی روی آورده‌اند و هم‌زمان سیاست‌های خود برای تسریع گذار به خودرو‌های برقی را مورد بازبینی قرار داده‌اند.

تعرفه‌های اعمال‌شده بر خودرو‌های چینی در آمریکا به ۱۰۰ درصد و در اتحادیه اروپا به ۴۵ درصد می‌رسد؛ این رقم در انگلیس ۱۰ درصد است، در حالی که استرالیا هیچ تعرفه گمرکی بر این خودرو‌ها اعمال نمی‌کند.

با این حال، این روزنامه به نقل از تحلیلگران هشدار داد که اقدامات حمایت‌گرایانه و کاهش محدودیت‌های مربوط به گذار به خودرو‌های برقی ممکن است به جای کمک به خودروسازان غربی برای جبران عقب‌ماندگی، برتری فناورانه شرکت‌های چینی را تقویت کند.

در همین راستا، کمیسیون اروپا در حال بررسی تصویب مقرراتی با عنوان «ساخت اتحادیه اروپا» است که شامل شروطی درباره مبدا قطعات و نیروی کار مورد استفاده در تولید خودرو می‌شود و هدف آن تقویت صنعت داخلی و محدود کردن رقابت خارجی است.

در مقابل، شرکت چینی «بی‌وای‌دی» همچنان به سرمایه‌گذاری در اروپا ادامه می‌دهد. این شرکت در حال احداث کارخانه‌ای در مجارستان است و راه‌اندازی دومین واحد تولیدی خود در اسپانیا یا فرانسه را نیز بررسی می‌کند.

بحران اشتغال در صنعت خودروسازی اروپا

فایننشال تایمز هشدار داد که پیامد‌های رقابت با چین فراتر از از دست رفتن سهم بازار است و آینده اشتغال و صنعت در اروپا را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این روزنامه اشاره کرد که شرکت فولکس‌واگن قصد دارد بیش از ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را حذف کند؛ رقمی معادل یک‌ششم کل کارکنان این شرکت. همچنین برآورد انجمن اروپایی تامین‌کنندگان قطعات خودرو نشان می‌دهد که تا پایان دهه جاری میلادی، ممکن است ۳۵۰ هزار فرصت شغلی در میان تامین‌کنندگان صنعت خودروسازی اروپا در معرض حذف قرار گیرد.

فایننشال تایمز به نقل از استفان سژورنه، کمیسر صنعت اتحادیه اروپا، هشدار داد که صنعت خودروسازی اروپا در سایه چالش‌های ناشی از رقابت با چین با «خطری مرگبار» مواجه است.

این روزنامه همچنین خاطرنشان کرد که کارخانه‌های چینی نیز به دلیل مازاد ظرفیت تولید و کاهش تقاضای داخلی با فشار‌هایی مواجه هستند؛ به‌طوری‌که فروش سالانه خودرو در چین از ۲۵ میلیون به ۲۰ میلیون دستگاه کاهش یافته، در حالی که حداکثر ظرفیت تولید کارخانه‌های این کشور حدود ۴۸ میلیون خودرو در سال است.

هوش مصنوعی؛ ترسیم‌کننده آینده صنعت خودروسازی

فایننشال تایمز درباره آینده این صنعت گزارش داد که رقابت جهانی وارد مرحله جدیدی می‌شود که محور اصلی آن هوش مصنوعی، نرم‌افزار‌های کمک‌راننده و خودرو‌های خودران خواهد بود؛ حوزه‌هایی که انتظار می‌رود رهبران جدیدی را در صنعت خودروسازی پدید آورند و زمینه‌ساز ادغام و یکپارچه‌سازی شرکت‌ها شوند.

در همین زمینه، شرکت «تسلا» به سمت توسعه تاکسی‌های خودران حرکت می‌کند و شرکت چینی «اکسپنگ» نیز در حال آماده‌سازی فناوری‌های رانندگی نیمه‌خودران برای عرضه در شهر‌های اروپایی طی سال آینده است.

فایننشال تایمز در پایان نتیجه گرفت که شرکت‌های غربی همچنان فرصت‌هایی برای بازیابی توان رقابتی خود دارند، اما موفقیت آنها به سرعت واکنش و آمادگی‌شان برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید بستگی دارد؛ آن هم در شرایطی که تحولات کنونی در حال بازترسیم نقشه صنعت خودروسازی جهان و قرار دادن شرکت‌های چینی در موقعیتی برتر است.

منبع: المیادین