باشگاه خبرنگاران جوان - علی شبانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس در نشست پیگیری جذب اعتبارات تسهیلات بانک توسعه اسلامی، از جذب بیش از ۵۰ میلیون یورو تسهیلات از محل اعتبارات بانک توسعه اسلامی برای اجرای پروژه‌های فاضلاب ۶ شهر استان از سال ۱۴۰۳ تاکنون خبر داد و بر ضرورت تسریع در تأمین و پرداخت منابع مالی باقی‌مانده تأکید کرد.

او با قدردانی از حمایت‌های وزارت اقتصاد، سازمان سرمایه‌گذاری و استاندار فارس، به تشریح آخرین وضعیت این پروژه‌ها پرداخت و گفت: طی دو سال گذشته، ۱۰ پیمان فعال در این طرح‌ها از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردار بوده‌اند، اما استمرار این روند مستلزم تأمین به‌موقع منابع مالی و تسویه مطالبات پیمانکاران است.

شبانی با اشاره به باقی‌ماندن ۲۰ میلیون یورو از اعتبارات تسهیلاتی این طرح‌ها، بر لزوم هماهنگی سازمان سرمایه‌گذاری با بانک مرکزی و بانک توسعه اسلامی برای تسهیل جریان پرداخت‌ها تأکید کرد و افزود: با توجه به اینکه حدود یک سال از مهلت استفاده از این تسهیلات باقی مانده، تعیین تکلیف بدهی‌ها و اقساط سررسیدشده وزارت نیرو و تسریع در بررسی صورت‌وضعیت‌ها از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط امری ضروری است.

مجید رنجبردار، مدیرکل دفتر وام‌ها و مؤسسات بین‌المللی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، نیز با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری مؤثر از تسهیلات خارجی، بر استمرار تعامل و هماهنگی میان‌دستگاهی برای رفع موانع مالی و تسریع در تخصیص اعتبارات پروژه‌های فاضلاب استان فارس تأکید کرد.

منبع: آبفای فارس