باشگاه خبرنگاران جوان - حسین صانعی‌فرد اظهار کرد: مردم معمولا هنگام خرید و مصرف مواد غذایی به طعم، ظاهر و کیفیت آن توجه زیادی دارند، اما در مورد آب و شاخص‌های کیفی آن اطلاعات کمتری دارند؛ در حالی که آب نقش مهمی در سلامت افراد دارد و کیفیت نامناسب آن می‌تواند پیامد‌های جدی به همراه داشته باشد.

وی افزود: در حوزه فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی، انواع مختلفی از آب وجود دارد؛ از جمله آب آشامیدنی، آب معدنی، آب بسته‌بندی، آب شبکه یا لوله‌کشی و آب مورد استفاده در مراکز درمانی. اگرچه همه این موارد در گروه آب‌ها قرار می‌گیرند، اما از نظر منشأ، ترکیبات، میزان املاح، روش تصفیه و ضوابط مورد نیاز با یکدیگر تفاوت دارند.

صانعی‌فرد ادامه داد: آب آشامیدنی می‌تواند از شبکه آب شهری تأمین شود یا پس از تصفیه و بسته‌بندی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد؛ اما آب معدنی باید ویژگی‌ها و ترکیبات معدنی مشخصی داشته باشد و نمی‌توان هر آب بسته‌بندی‌شده‌ای را آب معدنی دانست.

معاون فنی اداره‌کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: برخی آب‌ها ممکن است از نظر میزان املاح، سختی بیشتری داشته باشند. سختی آب به وجود برخی املاح، از جمله ترکیبات کلسیم و منیزیم، مربوط است و نباید آن را با اصطلاح «آب سنگین» به معنای علمی یا با سایر انواع آب اشتباه گرفت. مصرف کوتاه‌مدت آب با سختی متفاوت، لزوماً مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند، اما کیفیت آب مصرفی باید مطابق ضوابط تعیین‌شده باشد.

وی با اشاره به اهمیت کیفیت آب در مراکز درمانی گفت: آب مورد استفاده در دستگاه‌های دیالیز باید از نظر کیفی شرایط ویژه‌ای داشته باشد و با آب آشامیدنی معمولی یکسان نیست. هرگونه اختلال در تصفیه یا کنترل کیفیت آب دیالیز می‌تواند سلامت بیماران را به خطر بیندازد؛ از این رو، پایش و کنترل این آب از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

صانعی‌فرد درباره آب‌های عرضه‌شده با عنوان آب ورزشی نیز اظهار کرد: هر محصولی که با عنوان آب ورزشی یا با ادعای ویژگی خاص عرضه می‌شود، باید از نظر ترکیبات، برچسب‌گذاری، مجوز‌های بهداشتی و انطباق با ضوابط مربوط بررسی شود. صرف قرار گرفتن آب در بطری یا عرضه آن در اماکن ورزشی، به معنای برخورداری از ویژگی‌های ویژه ورزشی نیست.

وی خاطرنشان کرد: مصرف‌کنندگان هنگام خرید آب بسته‌بندی‌شده باید به نام محصول، منشأ آب، تاریخ تولید و انقضا، شماره پروانه بهداشتی و اطلاعات درج‌شده روی برچسب توجه کنند و بدانند که آب آشامیدنی، آب معدنی و سایر انواع آب، ویژگی‌ها و ضوابط متفاوتی دارند. شناخت تفاوت انواع آب و توجه به اطلاعات درج‌شده روی بسته‌بندی، از نکات مهم در انتخاب آگاهانه و حفظ سلامت مصرف‌کنندگان است.

منبع: سازمان غذا و دارو