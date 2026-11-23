باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رسانه‌های آلمان گزارش دادند سازمان اطلاعات فدرال این کشور (BND) و شرکای غربی آن معتقدند روسیه ممکن است پیش از پایان سال جاری میلادی، ماهواره‌ای مجهز به کلاهک هسته‌ای را در مدار زمین مستقر کند.

بر اساس گزارش شبکه‌های عمومی «ان‌دی‌آر» و «دابلیو‌دی‌آر» و روزنامه «زوددویچه تسایتونگ»، این ماهواره که «اسپوتنیک-اس» نام دارد، به‌طور کامل ساخته شده و در منطقه مسکو نگهداری می‌شود.

به ادعای این رسانه‌ها، سازمان‌های اطلاعاتی غربی در ماه جاری میلادی درباره این تحولات هشدار کرده‌اند. ارزیابی‌های ارائه‌شده در اوایل نوامبر نشان می‌دهد که احتمال دارد این ماهواره طی ۶۰ روز آینده پرتاب شود. همچنین ارتش آلمان در هفته‌های اخیر مقام‌های ارشد دولتی از جمله بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع را در جریان این ارزیابی‌ها قرار داده است.

به گفته مقام‌های نظامی آلمان، پرتاب این ماهواره در ماه دسامبر محتمل است و پس از قرار گرفتن در مدار، مدت کوتاهی بعد عملیاتی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، انفجار هسته‌ای در مدار پایین زمین می‌تواند طی چند ماه تمام ماهواره‌های مستقر در این مدار را از کار بیندازد و سامانه‌های ناوبری، ارتباطات مخابراتی و پیش‌بینی آب‌وهوا را مختل کند.

مقام‌های آلمانی همچنین هشدار داده‌اند که این کشور آمادگی کافی برای مقابله با چنین اختلال گسترده‌ای را ندارد. وزارت کشور آلمان نیز با وجود اعلام برنامه‌ریزی برای انجام اقدامات اولیه، نتوانسته است طرح مشخصی برای حفاظت در برابر این وضعیت ارائه کند.

در مقابل، سفارت روسیه در برلین اعلام کرد از برنامه‌های مطرح‌شده در این گزارش‌ها اطلاعی ندارد و اتهام‌های مربوط به فعالیت‌های فضایی روسیه را بی‌اساس خواند. این سفارت تأکید کرد اقدامات فضایی مسکو مطابق تعهدات بین‌المللی و صرفاً با اهداف صلح‌آمیز انجام می‌شود.

منبع: خبرگزاری آناتولی