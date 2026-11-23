باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی ربانی مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور گفت: کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز و برق در سال جاری، یک انتخاب صرف نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ پایداری شبکه انرژی و تداوم خدمات‌رسانی به مردم و صنایع است.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با اشاره به نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی اظهار کرد: انتظار داریم اصحاب رسانه در فضایی شفاف و همدلانه، با اطلاع‌رسانی مؤثر به مردم کمک کنند تا بخشی از آسیب‌هایی که به زیرساخت‌های صنعت گاز کشور وارد شده و با هدف کاهش خدمات‌رسانی به مردم صورت گرفته است، از طریق آگاهی‌بخشی و همراهی عمومی جبران شود.

وی افزود: هدف این است که با مدیریت مصرف، هیچ خانه‌ای بدون گرما نماند و در کنار تأمین نیازهای ضروری مردم، چرخ صنایع کشور نیز تا حد امکان به حرکت خود ادامه دهد. در این مسیر، همکاری رسانه‌ها و همراهی مردم نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

تمرکز ۷۰ درصدی سبد انرژی کشور بر گاز

ربانی با اشاره به وضعیت مصرف انرژی در کشور تصریح کرد: حدود ۷۰ درصد سبد انرژی کشور به گاز وابسته است و این در حالی است که در بخش نیروگاهی نیز بیش از ۸۷ درصد سبد انرژی بر یک حامل متمرکز شده است. این میزان وابستگی، آسیب‌پذیری شبکه انرژی را افزایش می‌دهد.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه ایران از نظر ذخایر گازی در جایگاه سوم جهان قرار دارد، اما در میان ۱۰ کشور نخست صادرکننده گاز نیست، گفت: با وجود برخورداری از منابع قابل‌توجه گازی، در روزهای سرد سال با چالش تأمین گاز صنایع و نیروگاه‌ها مواجه می‌شویم و باید بررسی کنیم که چه عواملی ما را به این وضعیت رسانده است.

وی با تأکید بر اینکه مردم نباید مقصر اصلی ناترازی انرژی معرفی شوند، اظهار کرد: در گذشته بسیاری از خانواده‌ها با استفاده از یک کرسی، تنها یک اتاق از خانه را گرم می‌کردند، اما امروز انرژی فراوانی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته، بدون آنکه آموزش و فرهنگ‌سازی متناسب با ارزش واقعی این سرمایه ملی انجام شده باشد. همین مسئله موجب شده است منابع تجدیدناپذیر کشور به شکل غیربهینه مصرف شوند.

ربانی یکی دیگر از عوامل مؤثر در شدت مصرف انرژی را تفاوت قیمت حامل‌های انرژی دانست و گفت: باید این پرسش را مطرح کنیم که چرا یک سرمایه ملی با چنین اختلاف قیمتی در اختیار بخش‌های مختلف قرار می‌گیرد؛ زیرا این وضعیت در نهایت به ناکارآمدی در مصرف منجر می‌شود.

ضرورت اصلاح قیمت و الگوی مصرف انرژی

وی با اشاره به ارزش اقتصادی گاز مصرفی در صنایع افزود: به‌عنوان نمونه، اختصاص ۱۰ میلیون مترمکعب گاز به صنعتی مانند پتروشیمی در طول یک ماه می‌تواند درآمد قابل‌توجهی برای کشور و منابع هدفمندی ایجاد کند. بنابراین باید بررسی کنیم که آیا سایر کشورهای جهان نیز منابع انرژی خود را با همین الگوی مصرف و قیمت‌گذاری مدیریت می‌کنند یا خیر.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: نتیجه این رویکرد، افزایش شدت مصرف انرژی در کشور است؛ در حالی که حتی کشورهای دارای منابع غنی انرژی نیز باید برای حفظ این سرمایه‌ها و تأمین نیاز نسل‌های آینده برنامه‌ریزی کنند.

اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی در صنعت پتروشیمی

ربانی با تشریح اقدامات صنعت پتروشیمی در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی گفت: صنعت پتروشیمی کشور دارای ۸۲ واحد و ظرفیت تولید ۴۲ میلیون تن محصول است و حدود ۷۵ میلیون تن از محصولات این صنعت در داخل کشور و در زنجیره ارزش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی مدیران و شرکت‌های پتروشیمی در حوزه مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: گزارش‌های سازمان بازرسی و سازمان استاندارد نشان می‌دهد حدود ۷۶ درصد فرایندهای تولیدی صنعت پتروشیمی از معیارهای مصرف و الزامات اثربخشی انرژی برخوردارند. همچنین استقرار استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ در بیش از ۶۲ درصد بخش‌های مرتبط دنبال شده است.

ربانی افزود: با راهبری ستاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همکاری وزارت نفت، مجموعه‌ای از برنامه‌ها برای ارتقای بهره‌وری انرژی، اصلاح فرایندهای تولید و کاهش مصرف در این صنعت در حال اجراست.

اتصال ۸۲۰ مگاوات برق تجدیدپذیر به شبکه

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور گفت: یکی از محورهای اصلی اقدامات ما، حرکت از وابستگی به گاز به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر بوده است که در همین زمینه ۸۲۰ مگاوات ظرفیت برق تجدیدپذیر به شبکه متصل شده است.

وی تأکید کرد: بخشی از منابع حاصل از صادرات و سرمایه‌گذاری شرکت‌های پتروشیمی در این مسیر به کار گرفته شده و این اقدامات با محوریت ستاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال پیگیری است.

ربانی همچنین جمع‌آوری گازهای مشعل و بهبود فرایندهای تولید با هدف کاهش مصرف انرژی را از دیگر محورهای فعالیت صنعت پتروشیمی عنوان کرد و گفت: هرچه در مسیر کاهش مصرف پیش می‌رویم، اجرای اقدامات جدید دشوارتر و هزینه‌برتر می‌شود، اما این موضوع نباید مانع ادامه برنامه‌ها شود.

جمع‌آوری گازهای مشعل و افزایش بهره‌وری منابع

وی با اشاره به همکاری شرکت‌های پتروشیمی و شرکت ملی نفت در اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل اظهار کرد: با تلاش مدیران، کارشناسان و کارگران شرکت ملی نفت و مشارکت شرکت‌های پتروشیمی که در این طرح‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اقدامات مؤثری برای جمع‌آوری گازهای مشعل انجام شده است.

ربانی با بیان اینکه میزان گاز جمع‌آوری‌شده در این طرح‌ها قابل‌توجه است، افزود: این اقدامات علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع ملی، امکان استفاده بهتر از گاز تولیدی و تأمین بخشی از نیاز صنایع را فراهم می‌کند.

کاهش ۵.۵ درصدی مصرف خانگی گاز با مشارکت مردم

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به نتایج اجرای طرح‌های مدیریت مصرف در بخش خانگی گفت: تمرکز اقدامات ما در سال گذشته بر استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و تهران بود و بررسی‌ها نشان می‌دهد چهار استان از پنج استانی که بیشترین کاهش مصرف خانگی را در نیمه دوم سال تجربه کردند، در محدوده فعالیت این طرح‌ها قرار داشتند.

وی افزود: مجموع این اقدامات به کاهش حدود ۵.۵ درصدی مصرف گاز خانگی در نیمه دوم سال منجر شد و اثر این همکاری در کاهش مصرف کل کشور نیز قابل مشاهده بود.

ربانی با اشاره به نقش رسانه‌ها در موفقیت این طرح‌ها تصریح کرد: در سال گذشته، با اطلاع‌رسانی و همراهی مردم، میزان قابل‌توجهی در مصرف گاز صرفه‌جویی شد و این نتیجه تلاش جمعی و همکاری رسانه‌ها با صنعت پتروشیمی بود.

وی ادامه داد: استان مازندران بیشترین میزان مشارکت را در این طرح داشت و پس از آن استان‌های تهران و گلستان قرار گرفتند. در استان‌هایی مانند البرز و خراسان رضوی نیز با وجود اینکه طرح به شکل مستقیم اجرا نشده بود، مردم با شنیدن پیام‌های مدیریت مصرف از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با این موضوع همراه شدند.

مدیریت مصرف؛ راهکاری برای عبور از محدودیت‌های گاز

ربانی با اشاره به افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز گفت: در برخی روزها میزان مصرف این بخش‌ها از ۶۰۰ میلیون مترمکعب عبور می‌کند. در چنین شرایطی، بخش عمده گاز شبکه باید برای تأمین نیازهای ضروری خانوارها و نیروگاه‌ها اختصاص یابد و سهم صنایع با محدودیت مواجه می‌شود.

وی تأکید کرد: حتی با وجود موجودی انبارها و پیش‌بینی‌های انجام‌شده درباره تولید، محدودیت گاز صنایع پتروشیمی می‌تواند بر روند تولید و عرضه محصولات اثرگذار باشد؛ ازاین‌رو نباید اجازه دهیم با تداوم مصرف غیربهینه، فشار بیشتری به بخش تولید کشور وارد شود.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف برای مدیریت مصرف گفت: برای دستیابی به نتایج پایدار، باید همکاری راهبردی میان شرکت‌های پتروشیمی، وزارت کشور، سازمان‌های مردم‌نهاد، صداوسیما و سایر نهادهای تأثیرگذار شکل بگیرد تا پیام مدیریت مصرف به شکل گسترده به جامعه منتقل شود.

وی با قدردانی از شرکت‌های پتروشیمی و مجموعه‌هایی که در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مشارکت داشته‌اند، گفت: با وجود برخی ابهامات قراردادی و مشکلات در ایفای تعهدات، شرکت‌های حاضر در این طرح همچنان پای کار هستند و امیدواریم با توسعه این همکاری‌ها، بتوانیم در سطوح مختلف مصرف‌کنندگان به کاهش مصرف انرژی دست پیدا کنیم.

ربانی در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی عمومی برای عبور از محدودیت‌های انرژی خاطرنشان کرد: امسال کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز و برق یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی است که می‌تواند پایداری شبکه انرژی و استمرار خدمات‌رسانی به مردم را تضمین کند. این هدف تنها با مشارکت مردم، فرهنگ‌سازی و همکاری همه دستگاه‌ها محقق خواهد شد.