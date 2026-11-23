باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جو کاسپر، رئیس دفتر سابق وزیر جنگ آمریکا، از پیت هگست خواست استعفا دهد. او معتقد است هگست در اداره این وزارتخانه و جنگ جاری علیه ایران عملکرد ناموفقی داشته و توجه بیش از حدش به «نمایش و ظاهرسازی» مانع از انجام درست وظایفش شده است.

کاسپر که در سه ماه نخست دولت دونالد ترامپ این سمت را بر عهده داشت، در گفت‌و‌گو با وب‌سایت «پولیتیکو» گفت توانایی هگست برای انجام موثر وظایفش کاهش یافته و «زمان آن رسیده است که استعفا دهد». او همچنین شیوه مدیریت هگست را «تهاجمی» توصیف کرد.

کاسپر از عملکرد هگست در دوران تصدی وزارت جنگ انتقاد کرد؛ به‌ویژه تصمیم او برای برکناری شماری از فرماندهان ارشد نظامی، از جمله افسران ارشد سیاه‌پوست و زنان نظامی. او همچنین به توجه افراطی هگست به وجهه عمومی خود و نحوه مدیریت جنگ علیه ایران انتقاد کرد و این جنگ را «آشوبی تمام‌عیار» خواند.

کاسپر همچنین درباره وجود شواهدی مبنی بر اینکه شماری از مقام‌های پنتاگون که سال گذشته به اتهام درز اطلاعات به رسانه‌ها برکنار شدند، بدون مجوز اطلاعاتی را در اختیار خبرنگاران قرار داده باشند، ابراز تردید کرد.

در همین حال، دونالد ترامپ اعلام کرده است که قصد دارد هگست را در سمت خود نگه دارد. این در حالی است که جایگاه هگست در دولت، به موضوع گمانه‌زنی شماری از مقام‌های ارشد دولت و جمهوری‌خواهان تبدیل شده است. انتصاب استیون میلر، متحد هگست، به ریاست کارکنان کاخ سفید نیز به تقویت موقعیت او در دولت کمک کرده است.

از سوی دیگر، تام تیلیس، سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای شمالی که دوره نمایندگی‌اش رو به پایان است، با ابراز تاسف از رای خود به تایید صلاحیت هگست، نوشت که رای تعیین‌کننده او برای تهیید انتصاب هگست، «بزرگ‌ترین پشیمانی دوران فعالیت حرفه‌ای‌اش» بوده است.

جیمز کومر، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی و از متحدان ترامپ نیز گفت که «هیچ تصوری از راهبرد هگست در قبال ایران ندارد».

هگست با وجود آنکه اوایل ماه جاری از رای‌گیری مجلس نمایندگان برای برکناری جان سالم به در برد، ممکن است در کنگره آینده و با در اختیار گرفتن اکثریت هر دو مجلس نمایندگان و سنا از سوی دموکرات‌ها، با تلاش تازه‌ای برای برکناری مواجه شود.

در همین ارتباط، شماری از مقام‌های آمریکایی، شکست‌های حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای را تا حد زیادی به جنگ علیه ایران نسبت داده‌اند.

چند روز پیش نیز توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، قطعنامه فوری برای برکناری هگست را بار دیگر ارائه کرد. این قطعنامه شامل هشت بند اتهامی درباره تخلفات قانونی و قانون اساسی است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به نحوه مدیریت جنگ علیه ایران و بمباران مدرسه میناب اشاره کرد.

منبع: المیادین