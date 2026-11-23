باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب از آغاز دوباره فروش مرزی سوخت در مرزهای تمرچین‌ پیرانشهر و کیله سردشت خبر داد و گفت: ازسرگیری فروش مرزی، علاوه بر بهبود روند خدمات‌رسانی به بازرگانان، می‌تواند به رونق اقتصادی مناطق مرزی و تقویت مبادلات تجاری با اقلیم کردستان عراق کمک کند.

حاجی‌زاده افزود: پس از وقفه‌ای در فرآیند فروش، با برنامه‌ریزی انجام‌شده و همکاری استانداری آذربایجان غربی، پیمانکار جدید در مرزها مستقر شد و تجهیزات لازم برای تسهیل و تسریع فروش در اختیار مجموعه قرار گرفت.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب گفت:تجهیزات جدید ظرفیت عملیاتی را افزایش می‌دهد و به بهبود سرعت و دقت ارائه خدمات کمک می‌کند.

به گفته وی این اقدام با همکاری مدیریت منطقه، نهادهای اجرایی استان و پیمانکاران مستقر در مرز انجام شده است و بر اساس گزارش‌های میدانی، پس از استقرار پیمانکار و آغاز به کار تجهیزات، تردد بازرگانی و مبادلات در مرزهای تمرچین و کیله رونق گرفته است. .