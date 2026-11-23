باشگاه خبرنگاران جوان - «کاظم غریب‌آبادی» معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه روز دوشنبه ۲ آذر ماه در سخنرانی خود در اجلاس منع گسترش سلاح‌های شیمیایی در هلند گفت: جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و آخرین قربانی کاربرد گسترده سلاح‌های شیمیایی در تاریخ معاصر، با واقعیتی تلخ و ماندگار روبه‌روست؛ واقعیتی که آثار آن با گذشت دهه‌ها، همچنان در زندگی هزاران تن از شهروندان ایرانی نمایان است.

متن کامل سخنرانی غریب‌آبادی به شرح زیر است:

آقای رئیس؛

مدیرکل محترم؛

خانم‌ها و آقایان؛

در آغاز، انتخاب جناب‌عالی را به ریاست سی‌ویکمین کنفرانس دولت‌های عضو کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی تبریک می‌گویم و برای شما در هدایت موفق این نشست، آرزوی توفیق دارم. انتخابمدیرکل جدید سازمان، سرکار خانم سابرینا دالفیوره ماتر، را نیز تبریک گفته و برای ایشان در انجام مسئولیت‌های محوله آرزوی موفقیت می‌کنم. همچنین، مایلم حمایت هیات جمهوری اسلامی ایران را از بیانیه گروه آسیایی که توسط بنگلادش ارائه شد، اعلام نمایم.

جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و آخرین قربانی کاربرد گسترده سلاح‌های شیمیایی در تاریخ معاصر، با واقعیتی تلخ و ماندگار روبه‌روست؛ واقعیتی که آثار آن با گذشت دهه‌ها، همچنان در زندگی هزاران تن از شهروندان ایرانی نمایان است. بسیاری از این قربانیان هنوز از عوارض جسمی و روانی مواجهه با این سلاح‌های غیرانسانی رنج می‌برند و برای ادامه زندگی به داروهای حیاتی، مراقبت‌های مستمر و درمان‌های تخصصی نیاز دارند.

با وجود آن تجربه دردناک، جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه به منطق تلافی‌جویانه استفاده از سلاح‌های شیمیایی روی نیاورد. ایران، با وجود توان و امکان پاسخ متقابل در دوران جنگ تحمیلیرژیم صدام، هرگز تولید و استفاده از این سلاح‌ها را انتخاب نکرد؛ زیرا معتقد بود پاسخ به یک جنایت، نباید به تکرار همان جنایت منجر شود. این تصمیم برخاسته از مسئولیت‌پذیری، پایبندی به اصول انسانی و برتری اخلاقی ملتی بود که خود قربانی این سلاح‌ها شده بود. این تجربه تاریخی، موضع اصولی ایران را روشن می‌کند: سلاح‌های شیمیایی، صرف‌نظر از اینکه توسط چه کسی و علیه چه کسی استفاده شوند، غیرانسانی و غیرقابل‌قبول‌اند و کاربرد آنها تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست.

در همین چارچوب، جمهوری اسلامی ایران در شرایطی در این اجلاس سخن می‌گوید که طی دو جنگ تجاوزکارانه در ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶، با حملات نظامی گسترده رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا مواجه شده است؛ حملاتی که نقض آشکار اصول بنیادین منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و قواعد آمره حقوق بشردوستانه محسوب می‌شوند. در جریان این تجاوزات، زیرساخت‌های حیاتی، تأسیسات علمی و صنعتی، مراکز درمانی و مناطق مسکونی هدف قرار گرفتند و شمار زیادی از شهروندان بی‌گناه، از جمله زنان و کودکان، جان خود را از دست دادند.

حمله به مدرسه ابتدایی میناب و شهادت ۱۶۸ نفر از دانش‌آموزان و کادر آموزشی آن، نمونه‌ای تکان‌دهنده از پیامدهای انسانی این جنگ‌ها و بی‌اعتنایی به اصول بنیادین حمایت از غیرنظامیان است. آمریکا دو بار و با فاصله چند ساعت، این مدرسه ابتدایی را در شهر کوچک میناب در جنوب ایران هدف گرفت تا از حداکثر شدن تلفات، اطمینان یابد.

در همان ساعات اولیه جنگ چهل روزه، یک ورزشگاه مملو از دختران نوجوان ورزشکار در شهر کوچک لامرد نیز با دقیق ترین موشک های مدرن و تسلیحات جدید آمریکایی، عامدانه مورد اصابت قرار گرفت. برای کشتن دخترکان نوجوان، بکارگیری این حجم از تسلیحات مدرن و موشک های دقیق ضرورتی نداشت. بانیان، آمران و مجریان این جنایات تا آخرین روز زندگی دردآور خود، بار این قساوت تاریخی را به دوش خواهند کشید. مایلم همچنین از ۱۰۴ شهید جوان ناو دنا که پیکر ۲۰ تن از آن‌ها هرگز پیدا نشد، یاد کنم. این ناو در حالی که منبع هیچ تهدیدی نبود، در مسیر بازگشت از یک مانور در سواحل سریلانکا مورد هدف قرار گرفت.

امروز به همه سربازان و فرماندهان ایرانی و بویژه رهبر عالیقدر شهید حضرت آیت الله سیدعلی خامنه ای ادای احترام می کنم که جان خود را برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران در برابر حمله وحشیانه تروریست های مدرن، فدا کردند. شکست آمریکا در این جنگ تجاوزکارانه، مرهون شجاعت باورنکردنی این زنان و مردان بزرگ است.

ما به سازمان ملل متحد نیاز داریم، اما سازمان ملل نیز به اصلاح نیاز دارد. شورای امنیت نباید به ابزاری برای حفظ امتیازات قدرت‌های بزرگ تبدیل شود. حق وتو نباید به معنی حق مصونیت از پاسخگویی باشد.

آمریکا و رژیم صهیونسیتی فقط در جنگ چهل روزه ۲۳۸۰۰ حمله علیه ایران انجام دادند که در نتیجه آنها، ۱۵۰ هزار واحد غیرنظامی آسیب دیدند. این جنایتکاران، ۱۸ موج حملات گسترده به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت پادمان جمهوری اسلامی ایران نیز انجام دادند. این حملات توسط آمریکایی انجام شد که تنها استفاده‌کننده از سلاح هسته‌ای در جهان و در حال نوسازی این سلاح‌های مخوف و حتی برنامه‌ریزی برای استفاده از آنها است.

شریک آمریکا در تجاوز به ایران نیز رژیمی است که ذاتاً بر ترور، تجاوز، اشغال، آپارتاید و نسل‌کشی بنا شده، دارای سلاح هسته‌ای بوده و تهدید به استفاده از آن می‌کند و تابع هیچ یک از معاهدات و سازوکارهای مرتبط با سلاح‌های کشتار جمعی نیست.

ادعای آنها مبنی بر خطرات اشاعه‌ای فعالیت هسته‌ای ایران، آشکارا دروغ و صرفاً بهانه‌ای برای توجیه تجاوزات آنها بود و هست. بیشترین و سخت‌گیرانه‌ترین بازرسی‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی از تأسیسات جمهوری اسلامی ایران انجام شده و طی حدود ۲۵ سال بازرسی، هیچ گزارشی مبنی بر انحراف حتی «یک گرم» مواد هسته ای در جمهوری اسلامی ایران به سمت مقاصد ممنوعه نیز وجود ندارد.

عدم محکومیت این حملات به ویژه از سوی شورای امنیت، سابقه ای خطرناک ایجاد کرده و نشان دهنده فرسایش جدی رژیم جهانی عدم اشاعه است. اگر نگرانی واقعی، سلاح های هسته ای است، چرا کشورهای غربی و مدعی ایران همچنان درباره زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونیستی سکوت می کنند!

ما از جنگ استقبال نکردیم. ما جنگ را آغاز نکردیم. اما هنگامی که سرزمین، مردم و منافع ملی ما مورد تعرض قرار گرفت، ملت ایران از حق طبیعی خود برای دفاع استفاده کرد. ایران صلح طلب است، اما صلحی که از دل تسلیم بیرون آمده باشد، صلح نیست. صلحی که بر پایه تهدید باشد، صلح نیست. ما از این تریبون اعلام می‌کنیم: ایران جنگ طلبنیست، اما از صلحی که استقلال ملت ایران را قربانی کند نیز استقبال نخواهد کرد. تاریخ ایران یک پیام روشن دارد: ملت ایران را نمی‌توان با تهدید به زانو در آورد.

بی شک، امروزه، رژیم اسرائیل و آمریکا بزرگترین تهدید علیه منشور ملل متحد هستند؛ نظام حقوقی بین الملل منبعث از منشور، در نتیجه جنایات این دو متجاوز، در خطر بی سابقه ای قرار گرفته است.

در اینجا مایلم به نکته‌ای فراتر از محکومیت حقوقی این حملات اشاره کنم؛ نکته‌ای که به اعتبار اصول انسانی و جهان‌شمولی حقوق بین‌الملل مربوط می‌شود. همه ما به یاد داریم که در سال‌های گذشته، شماری از هیئت‌های حاضر در این کنفرانس، با نصب پرچم اوکراین بر میزهای خود، همبستگی و حمایت خود را از مردم آن کشور ابراز کردند. واکنش آن‌ها، در برابر حملات گسترده و غیرقانونی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران چه بود؟ این دوگانگی رفتاری به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

نگرانی ها درباره حملات اخیر، صرفاً به تخریب زیرساخت‌ها و تأسیسات غیرنظامی محدود نمی‌شود. حمله به تأسیسات شیمیایی و پتروشیمی، به‌ویژه تأسیساتی که تحت راستی‌آزمایی کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی قرار دارند، ابعاد و پیامدهای خاصی برای اجرای کنوانسیون و تحقق اهداف آن به همراه دارد. بر اساس اطلاعات موجود، حدود ۶۰ مجتمع پتروشیمی، ۴۴ کارخانه داروسازی و هفت مرکز مرتبط با تولید دارو در جریان این حملات، هدف قرار گرفته‌اند. آسیب به این تأسیسات، نه‌تنها استمرار فعالیت ایمن و پایدار این مراکز را با مشکل مواجه کرده، بلکه تولید، تأمین و صادرات مواد شیمیایی و محصولات مرتبط را نیز مختل ساخته است.

در این زمینه، اظهارات مدیرکل پیشین سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، در نشست شصت‌وهفتم شورای اجرایی در اول ژوئیه ۲۰۲۵ درباره پیامدهای هدف قرار دادن تأسیسات شیمیایی، اعم از اعلام‌شده یا اعلام‌نشده، از اهمیت برخوردار است. این دیدگاه که چنین اقداماتی می‌تواند در تعارض با هنجارهای پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل و حتی در شرایطی در حکم کاربرد سلاح شیمیایی تلقی شود، شایسته توجه و بررسی جدی از سوی دولت‌های عضو است.



سلاح‌های شیمیایی اساساً سلاح‌هایی علیه انسان هستند. تجربه تاریخی ملت ایران نشان داده است که کاربرد این سلاح‌ها چه اندازه بی‌رحمانه و غیرانسانی است. در این راستا، گزارش‌های مربوط به استفاده از عوامل شیمیایی، علف‌کش‌های سمی و مهمات آتش‌زا، از جمله فسفر سفید، در مناطق غیرنظامی و کشاورزی در امتداد مرزهای فلسطین و لبنان، توسط رژیم صهیونیستی آثار نگران‌کننده‌ای بر جان غیرنظامیان، محیط زیست، خاک، منابع آب، امنیت غذایی و معیشت مردم بر جای گذاشته است.

در همین چارچوب، جمهوری اسلامی ایران از درخواست فلسطین برای انجام یک بازدید کمک فنی در واکنش به گزارش‌های مربوط به استفاده از مواد شیمیایی علیه فلسطینیان حمایت می‌کند و از مدیرکل سازمان می‌خواهد در چارچوب اختیارات و وظایف خود ذیل کنوانسیون، زمینه بررسی فنی این درخواست را فراهم نموده و اطمینان حاصل کند که یافته‌های مربوطه به‌صورت مستند و شفاف در اختیار نهادهای ذی‌ربط سازمان قرار گیرد.

برخورداری رژیم اسرائیل از زرادخانه تسلیحات کشتارجمعی و خارج‌بودن آن از چارچوب‌های راستی‌آزمایی بین‌المللی، تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است. تحقق جهان‌شمولی کنوانسیون مستلزم آن است که رژیم اسرائیل نیز به آن بپیوندد و تمامی تأسیسات و فعالیت‌های مرتبط خود را تحت نظام راستی‌آزمایی سازمان قرار دهد. این تصاویر برخی قربانیان سلاح‌های شیمیایی است که در سال‌های گذشته در همین کنفرانس حاضر بودند اما امروز دیگر در میان ما نیستند، چرا که به دلیل جراحات و آثار ناشی از آن به درجه شهادت رسیدند. باشد که نام و یادشان گرامی داشته شود.



در اینجا لازم می‌دانم بار دیگر به تجربه تاریخی ایران و مسئولیت بین‌المللی در قبال قربانیان سلاح‌های شیمیایی بازگردم. بسیاری از قربانیان ایرانی در جریان جنگ تحمیلی، در معرض سلاح‌ها و موادی قرار گرفتند که از سوی برخی دولت‌های مدعی، بویژه غربی و آمریکا، در اختیار رژیم صدام قرار گرفته بود یا در توسعه برنامه سلاحشیمیایی آن رژیم نقش داشتند. این سلاح‌ها علیه مردم ایران به کار گرفته شدند و ده‌ها هزار نفر شهید و مجروح و قربانی با عوارض مادام‌العمر بر جای گذاشتند.

مسئولیت در قبال این جنایات نباید صرفاً به عامل مستقیم استفاده از سلاح‌های شیمیایی محدود شود. دولت‌ها، اشخاص و شرکت‌هایی که در تأمین مواد، تجهیزات، فناوری یا زیرساخت‌های مورد نیاز برنامه تسلیحات شیمیایی رژیم صدام نقش داشته‌اند نیز باید در برابر اقدامات خود پاسخ‌گو باشند.

اسناد و آثار منتشرشده درباره نقش برخی دولت‌ها و شرکت‌های خارجی، ابعاد مهمی از این مسئولیت تاریخی را آشکار می‌کند. ما بر این باوریم که این موضوع باید با رویکردی مستند، شفاف و مبتنی بر پاسخ‌گویی دنبال شود. گذشت زمان نباید موجب فراموشی این مسئولیت‌ها یا مصونیت عاملان و پشتیبانان چنین جنایاتی شود. رنج انسانی را نمی‌توان با وابستگی سیاسی اندازه‌گیری کرد. قربانیان سلاح‌های شیمیایی نباید پس از تحمل رنج ناشی از این سلاح‌ها، قربانی تبعیض سیاسی و معیارهای دوگانه نیز شوند.

بُعد دردناک دیگری از این مسئله، آثار تحریم‌های یک‌جانبه و محدودیت‌های مالی و تجاری بر زندگی قربانیان سلاح‌های شیمیایی است. اقدامات قهری یک‌جانبه آمریکا و موانع ناشی از آنها، واردات داروهای ضروری، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه و ترکیبات دارویی مورد نیاز برای تولید و تأمین دارو را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است.

این محدودیت‌ها به‌ویژه برای بیمارانی که به درمان مستمر، داروهای حیاتی و مراقبت‌های تخصصی نیاز دارند، پیامدهایی سنگین به همراه دارد. قربانیانی که یک بار از حمله شیمیایی جان سالم به در برده‌اند، نباید بار دیگر، این بار در نتیجه تصمیمات سیاسی و محدودیت‌های اقتصادی، از دسترسی به درمان ضروری محروم شوند.

جمهوری اسلامی ایران همچنین نگرانی‌های جدی خود را درباره برخی جنبه‌های اجرای تعهدات کنوانسیون از سوی آمریکا مطرح می‌کند. در سال ۲۰۰۳، آمریکا و ائتلاف همراه آن به‌طور ناگهانی به سازمان منع سلاح‌های شیمیایی اطلاع دادند که سلاح‌های شیمیایی کشف‌شده در عراق، منتقل و منهدم شده‌اند. این موضوع، با توجه به اهمیت شفافیت، اطلاع‌رسانی به‌موقع و نظارت مؤثر سازمان، پرسش‌های مهمی درباره نحوه اجرای تعهدات و ضرورت پاسخ‌گویی ایجاد می‌کند.

همچنین، اطلاعات و شواهدی درباره فعالیت‌های مرتبط با مواد شیمیایی تأثیرگذار بر سیستم عصبی مرکزی و برنامه‌های موسوم به عوامل شیمیایی غیرکشنده یا ناتوان‌ساز، نگرانی‌های جدی را در زمینه پایبندی کامل به اهداف و تعهدات کنوانسیون مطرح کرده است.جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۸ با استناد به ماده نهم کنوانسیون، نگرانی‌های خود را درباره مواردی از عدم پایبندی آمریکا، از جمله نقش آن کشور در برنامه تسلیحات شیمیایی رژیم اسرائیل و فعالیت‌های مرتبط با توسعه عوامل شیمیایی غیرکشنده و ناتوان‌ساز، مطرح کرده است. ما انتظار داریم این نگرانی‌ها با پاسخ‌هایی محتوایی، شفاف و قابل راستی‌آزمایی مواجه شوند. اعتبار کنوانسیون زمانی حفظ خواهد شد که همه دولت‌های عضو، بدون استثنا، در برابر پرسش‌های مربوط به اجرای تعهدات خود پاسخ‌گو باشند.

ما معتقدیم که اعتبار و اثربخشی کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی در گرو حفظ ماهیت فنی، تخصصی و غیرسیاسی سازمان است. این سازمان برای تحقق هدفی مشترک تأسیس شده است: حذف کامل سلاح‌های شیمیایی و جلوگیری از بازگشت آنها به عرصه بین المللی.

تبدیل سازمان به عرصه رقابت‌های سیاسی، اعمال فشارهای گزینشی یا استفاده ابزاری از سازوکارهای آن، نه‌تنها به اجرای بهتر کنوانسیون کمک نمی‌کند، بلکه اعتماد میان دولت‌های عضو را تضعیف کرده و توانایی سازمان برای انجام مأموریت اصلی خود را کاهش می‌دهد. ما بر این باوریم که تصمیم‌گیری مبتنی بر اجماع، به‌ویژه در موضوعات حساس و اختلاف‌برانگیز، از مشروعیت و ظرفیت اجرایی بیشتری برخوردار است. بازگشت به فرهنگ اجماع، گفت‌وگوی سازنده و احترام متقابل باید در اولویت کار سازمان قرار گیرد.