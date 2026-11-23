باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد شریفی رییس مرکز بهداشت خوزستان توصیه کرد: در شرایط آلودگی هوا، افراد تا حد امکان در خانه بمانند و درها و پنجره‌ها را بسته نگه دارند، در صورت نیاز می‌توان از درزگیر برای جلوگیری از ورود آلاینده‌ها به فضای داخلی استفاده کرد.

وی افزود: نوشیدن آب فراوان، پیگیری وضعیت کیفیت هوای منطقه از طریق گزارش‌های هواشناسی و خودداری از رفتن به پشت‌بام و نقاط مرتفع برای عکاسی و فیلم‌برداری از دیگر توصیه‌های بهداشتی در روزهای آلوده است.

شریفی گفت: همچنین افراد باید از انجام فعالیت‌های بدنی در فضای باز، قدم زدن در پارک‌ها و ورزش در محیط‌های باز خودداری کنند؛ این موضوع به‌ویژه برای مبتلایان به آسم، دیابت و بیماری‌های تنفسی اهمیت بیشتری دارد.

رییس مرکز بهداشت خوزستان اظهار کرد: هنگام خروج از منزل یا محل کار در شرایط آلودگی هوا، استفاده از عینک و ماسک مناسب، از جمله ماسک‌های مدل FFP۲، توصیه می‌شود.

وی بیان کرد: از سوی دیگر، در روزهای آلوده باید از انجام فعالیت‌های سنگین خانگی مانند خانه‌تکانی خودداری کرد و افرادی که در منزل از دستگاه تصفیه هوا استفاده می‌کنند نیز باید فیلترهای این دستگاه‌ها را به‌موقع تمیز کرده و در صورت نیاز تعویض کنند.

شریفی ادامه داد: همچنین برای جلوگیری از افزایش آلودگی هوای داخل خانه، پرهیز از سرخ کردن مواد غذایی، جارو کشیدن، روشن کردن شمع و عود، استفاده از شومینه و سوزاندن چوب و سایر مواد آلاینده ضروری است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز اضافه کرد: کاهش استفاده از وسایل گازسوز، خودداری از مصرف سیگار و قلیان در فضاهای بسته و پرهیز از خرید مواد غذایی روباز نیز از دیگر توصیه‌ها در این زمینه است.

وی اظهار کرد: کاهش مصرف پاک‌کننده‌های شیمیایی و مواد گندزدا نیز در شرایط آلودگی هوا توصیه می‌شود و مصرف شیر و ماست کم‌چرب، میوه‌ها و سبزیجات تازه برای کمک به دفع سموم از بدن مورد تأکید قرار گرفته است.

شریفی تاکید کرد: مبتلایان به آسم و بیماران قلبی و عروقی نیز در صورت بروز تنگی نفس یا هرگونه ناراحتی در شرایط آلودگی هوا باید به سرعت به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت یا بیمارستان مراجعه کنند.

بر اساس این گزارش هوای خوزستان طی ۲ هفته اخیر با افزایش غلظت آلاینده های جو و آلودگی همراه بود به گونه ای که مدارس استان ۲۶ و ۲۷ آبان در برخی نقاط غیر حضوری شدند.

منبع: ایرنا