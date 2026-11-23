باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- جواد مختار رضایی، سخنگوی پلیس فتا، با اشاره به مبانی و شاخص‌های ارزیابی امنیت سایبری سکو‌های فعال در فضای مجازی گفت: در تدوین شاخص‌های ارزیابی، از استاندارد‌ها و چارچوب‌های معتبر بین‌المللی در حوزه امنیت نرم‌افزار، امنیت پنل‌ها، تنظیمات سرور‌ها و تجهیزات و همچنین حفاظت از داده‌ها استفاده شده است. در همین راستا، راهنما‌های امنیتی، استاندارد‌های CIS و الزامات مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) به‌عنوان مراجع تخصصی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در کنار این استانداردها، قوانین و الزامات داخلی کشور، از جمله مقررات مربوط به ثبت و نگهداری لاگ‌ها و سوابق فعالیت سامانه‌ها نیز در نظر گرفته شده است؛ چراکه ثبت و نگهداری دقیق این اطلاعات برای پیگیری رخدادها، بررسی‌های قضایی و انجام اقدامات فنی و جرم‌شناختی اهمیت ویژه‌ای دارد.

رضایی با تأکید بر نقش تجربیات عملی در تدوین شاخص‌ها اظهار کرد: صرفاً به دستورالعمل‌های مکتوب اکتفا نکردیم، بلکه با بررسی حملات سایبری سال‌های اخیر و تجربیات عملی پلیس فتا، تلاش کردیم مشخص کنیم سکو‌های داخلی در مواجهه واقعی با تهدیدات و حملات سایبری با چه چالش‌هایی روبه‌رو هستند و این تجربیات را نیز در شاخص‌های ارزیابی لحاظ کردیم.

سخنگوی پلیس فتا با اشاره به افزایش استفاده مهاجمان از هوش مصنوعی در حملات سایبری تصریح کرد: در عملیات‌های اخیر مشاهده شد که هوش مصنوعی به‌شدت در فرایند حملات مورد استفاده قرار گرفته و سرعت اجرای حملات سایبری را افزایش داده است. بر همین اساس، به سکو‌ها اعلام شده است که برای پایش امنیت سایبری و تقویت توان دفاعی خود، استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی را نیز در دستور کار قرار دهند. خوشبختانه برخی سکو‌ها در این زمینه اقدامات اولیه را آغاز کرده‌اند، اما لازم است تمرکز بیشتری بر این موضوع داشته باشند.

وی در تشریح محور‌های تخصصی ارزیابی امنیت سایبری سکو‌ها گفت: پیشگیری از تقلب، فرایند‌های شناخت مشتری (KYC)، احراز هویت، امنیت دسترسی از راه دور، سخت‌سازی سامانه‌ها (Hardening)، مدیریت و نصب وصله‌های امنیتی، ثبت و نگهداری لاگ‌ها، امنیت شبکه و اپلیکیشن، از مهم‌ترین محور‌های مورد بررسی هستند.

رضایی ادامه داد: قابلیت بازیابی اطلاعات، بررسی‌های جرم‌شناختی دیجیتال (Forensics)، امنیت سمت کاربر، ارزیابی‌های غیرحضوری، کنترل دسترسی و محدودیت‌های مرتبط با موقعیت جغرافیایی نیز از دیگر موضوعاتی هستند که کارشناسان پلیس فتا به‌صورت مستمر آنها را بررسی و پایش می‌کنند.

وی با تأکید بر اهمیت برنامه‌های پشتیبان‌گیری خاطرنشان کرد: صرف اعلام اینکه یک سکو از اطلاعات خود نسخه پشتیبان تهیه می‌کند، برای ما کافی نیست. پشتیبان‌گیری باید در چارچوب برنامه مشخص تداوم کسب‌وکار (BCP) و بازیابی پس از بحران (DRP) انجام شود و قابلیت اجرای عملی آن نیز مورد آزمون قرار گیرد؛ چراکه ممکن است اطلاعاتی نسخه‌برداری شده باشد، اما در زمان بروز بحران امکان بازیابی مؤثر آنها وجود نداشته باشد.

سخنگوی پلیس فتا هدف از رتبه‌بندی سکو‌ها را صرفاً تقسیم‌بندی آنها به رتبه‌های A، B، C و D ندانست و گفت: اولویت اصلی ما ارتقای امنیت سایبری است و حفاظت از داده‌های مردم خط قرمز پلیس فتا محسوب می‌شود. در این زمینه با هیچ سکویی تعارف نداریم و وضعیت امنیتی همه سکو‌های مشمول ارزیابی، با جدیت بررسی می‌شود.

رضایی افزود: انتشار نتایج این ارزیابی‌ها می‌تواند به مردم کمک کند تا هنگام استفاده از سکو‌های مختلف، شناخت بهتری از وضعیت امنیت سایبری آنها داشته باشند و بدانند کدام پلتفرم‌ها برای حفاظت از اطلاعات کاربران سرمایه‌گذاری و اقدامات مؤثرتری انجام داده‌اند.

وی درباره مفهوم رتبه‌های اعلام‌شده نیز توضیح داد: رتبه A نشان‌دهنده عملکرد مطلوب در رعایت الزامات پایه امنیتی، برخورداری از تنوع بیشتر مشتریان و عملکرد مناسب در پایش و کنترل پیامک‌های مخرب و مقابله با فیشینگ است. همچنین نوآوری‌های فنی و فرایندی در ارتقای امنیت سایبری، از نقاط قوت سکو‌های قرارگرفته در این رتبه به شمار می‌رود.

رضایی درباره رتبه B گفت: سکو‌های این گروه نیز الزامات پایه امنیتی را رعایت کرده‌اند، اما دامنه فعالیت، حجم ارسال و تنوع مشتریان آنها محدودتر است و قابلیت‌های امنیتی را در مقیاس کوچک‌تری توسعه داده‌اند؛ بنابراین همچنان ظرفیت قابل‌توجهی برای بهبود و ارتقا دارند.

وی ادامه داد: رتبه C به سکو‌هایی اختصاص دارد که زیرساخت‌های امنیتی آنها از سطحی قابل قبول برخوردار است، اما در حوزه‌هایی مانند مدیریت ارسال پیامک‌ها و امنیت سامانه‌ها به بهبود بیشتری نیاز دارند. همچنین سکو‌های قرارگرفته در رتبه D، فعالیت مؤثر و قابل‌توجهی در حوزه ارائه خدمات پیامک انبوه ندارند.

سخنگوی پلیس فتا در ادامه با تأکید بر اینکه رتبه‌بندی‌ها بر اساس شاخص‌های مشخص و نتایج ارزیابی‌های فنی انجام شده است، اظهار کرد: نتایج ارزیابی در اختیار سکو‌های مربوطه قرار گرفته و مبنای رتبه‌بندی، معیار‌های از پیش تعیین‌شده بوده است. هدف این اقدام نیز ایجاد فضای رقابتی سالم برای افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه امنیت سایبری و ارتقای سطح حفاظت از اطلاعات کاربران است.

رضایی در پایان با اشاره به اهمیت این رویکرد در حوزه سکو‌های تبادل رمزارز تأکید کرد: ارزیابی‌های انجام‌شده درباره این سکو‌ها صرفاً ناظر بر امنیت سایبری است و نباید با ارزیابی اعتبار سرمایه‌گذاری، وضعیت مالی یا میزان ریسک اقتصادی آنها اشتباه گرفته شود. بنابراین، رتبه امنیت سایبری به‌هیچ‌وجه به معنای تأیید صلاحیت سرمایه‌گذاری در یک سکو نیست و مردم باید این موضوع را مدنظر قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: تمامی سکو‌های فعال در حوزه نظارتی پلیس فتا در معرض پایش و ارزیابی قرار دارند و امیدواریم انتشار نتایج این رتبه‌بندی‌ها، ضمن افزایش آگاهی عمومی، موجب تقویت مسئولیت‌پذیری کسب‌وکار‌ها و ارتقای امنیت سایبری در کشور شود.