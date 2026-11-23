باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم رونمایی از پوستر این دوره امروز دوشنبه دوم آذر با حضور مهدی رنجبر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، مهدی احمدی، معاون توسعه و مدیریت منابع، سولماز دهقانی، معاون هنری سینمایی، آلاله پروانه، رئیس گروه امور هنری سینمایی، جواد کارگران و ابوالفضل فرهادی، دبیر جشنواره برگزار شد.

دبیر سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان فارس، از انتخاب ۱۳ اثر نمایشی برای حضور در مرحله پایانی این جشنواره خبر داد و گفت: این آثار از میان ۳۴ اثر متقاضی حضور در جشنواره انتخاب شده‌اند.

ابوالفضل فرهادی افزود: هیئت انتخاب آثار این دوره متشکل از آرش جمال‌الدینی، آرمین حمدی‌پور و آژمان بیژنی‌نسب، پس از بررسی و تماشای فیلم ۳۴ اثر متقاضی، ۱۳ نمایش را برای شرکت در مرحله پایانی انتخاب کردند.

او با اشاره به مشروط بودن پذیرش برخی آثار بیان کرد: گروه‌های نمایشی که آثار آنها به‌صورت مشروط انتخاب شده است، باید تا پایان هفته نخست آذرماه با دریافت مجوز رسمی از ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محل فعالیت خود، نسبت به اجرای عمومی آثار اقدام کنند.

دبیر سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان فارس ادامه داد: آثار راه‌یافته به مرحله پایانی جشنواره، بدون اولویت، شامل نمایش «مایکلفسکی» به کارگردانی احمدرضا حیدری از شیراز، «پروتکل کارگردان» به کارگردانی سانیا عاجلی از استهبان (مشروط)، «شنل قرمزی و دیگران» به کارگردانی دانیال پرمشکانی از شیراز و «مکبث» به کارگردانی مجتبی راوش از کازرون (مشروط) است.

او افزود: نمایش‌های «قمر و ملوک» به کارگردانی شیوا بافهم از شیراز، «برادران رایت» به کارگردانی عباس پرانداخته از لامرد، «کوچه مختار بود، ساسان بود و سیمین» به کارگردانی رازق حسینی از قیر و کارزین (مشروط) و «آنتروپی یک رؤیا» به کارگردانی فهیمه پاک‌نژاد از نی‌ریز نیز به مرحله پایانی جشنواره راه یافته‌اند.

فرهادی همچنین از راه‌یابی نمایش‌های «صفر پنجاه و پنج» به کارگردانی محمدجواد صفایی از لامرد، «مسخ مهمان» به کارگردانی علیرضا توکلیان از آباده، «بادبادک‌باز» به کارگردانی جواد سلطانی از اقلید، «ضربه آزاد» به کارگردانی مسعود احمدی از شیراز و «خرسک» به کارگردانی هادی امامی‌مقدم از شیراز به این جشنواره خبر داد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس نیز در این مراسم با تأکید بر نقش تئاتر در زیست فرهنگی استان، به ویژگی‌های این دوره از جشنواره اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های بزرگ و در عین حال فرصت‌های طلایی امسال، مدیریت پراکندگی جغرافیایی است.

مهدی رنجبر افزود: حضور هشت نماینده از شهرستان‌های مختلف استان و پنج نمایش از شیراز، نشان‌دهنده گستره نفوذ هنر نمایش در تمام گوشه و کنار فارس است. همچنین حضور نیرو‌های تازه‌نفس و جوان در این دوره، نویدبخش آینده‌ای روشن برای هنر نمایش در کشور است و امیدواریم این پویایی را به عرصه‌ای برای تشویق و پرورش آینده‌سازان هنر تئاتر تبدیل کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به مدیریت تیم اجرایی جشنواره با هدایت ابوالفضل فرهادی و همکاری نزدیک معاونت برنامه‌ریزی و توسعه، بر ویژگی‌های متمایز این دوره تأکید کرد.

رنجبر با اشاره به تنوع برنامه‌های این دوره از جشنواره اظهار کرد: جشنواره امسال فراتر از یک رقابت نمایشی به یک بستر آموزشی و یادمان هنری تبدیل شده است. گنجاندن نمایش فیلم‌های استاد لاریان و برگزاری کارگاه‌های تخصصی، در کنار برنامه‌هایی برای بزرگداشت یاد استادان فقیدی همچون صفری‌نژاد، بخشی‌زاده و مرادی، نشان از نگاه عمیق و تکلیفی ما به این هنر دارد.

منبع: ارشاد فارس