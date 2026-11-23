باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - امید شاکری، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در همایش پویش نبض انرژی ، با اشاره به شرایط دشوار تأمین انرژی در سال جاری اظهار کرد: امسال با شرایط سخت‌تری در حوزه انرژی مواجه هستیم؛ چراکه در جریان جنگ، زیرساخت‌های انرژی کشور هدف حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی قرار گرفتند و بخشی از این زیرساخت‌ها از مدار خارج شدند، اما با تلاش همکاران در شرکت ملی نفت و سایر بخش‌های صنعت نفت، اقدامات گسترده‌ای برای عبور از این شرایط انجام شد.

وی با اشاره به جایگاه ایران در صنعت پتروشیمی جهان افزود: اینکه ایران با وجود سال‌ها تحریم و محدودیت، به سومین تولیدکننده بزرگ پتروشیمی در جهان تبدیل شده است، نشان‌دهنده تلاش و اقدامات بزرگی است که در سال‌های گذشته در این صنعت انجام شده و شایسته قدردانی و افتخار است.

شاکری با بیان اینکه بخشی از مشکلات کنونی تأمین انرژی به سیاست‌گذاری‌ها و الگوی مصرف در سال‌های گذشته بازمی‌گردد، تصریح کرد: در برخی بخش‌ها این پیش‌فرض وجود داشته که کشور همواره به منابع گسترده گاز دسترسی دارد و می‌توان بدون محدودیت از این ظرفیت استفاده کرد؛ در حالی که امروز ضرورت اصلاح سیاست‌های مصرف انرژی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و مصارف خانگی بیش از گذشته احساس می‌شود.

معاون وزیر نفت با تأکید بر لزوم اصلاح الگوی مصرف در فصل زمستان گفت: یکی از دلایل اصلی افزایش قابل توجه مصرف گاز در بخش خانگی طی زمستان، وضعیت ساختمان‌هایی است که در سال‌های گذشته ساخته شده‌اند و از نظر عایق‌بندی حرارتی شرایط مناسبی ندارند. اگر بتوانیم با اصلاح رفتار مصرفی و رعایت اصول مدیریت انرژی، حتی به میزان محدودی مصرف گاز خانگی را کاهش دهیم، منابع قابل توجهی آزاد خواهد شد که می‌تواند برای ایجاد درآمد، حفظ اشتغال و پایداری فعالیت‌های اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به تفاوت امکان جایگزینی سوخت در بخش خانگی و صنعت پتروشیمی اظهار کرد: در بخش خانگی امکان استفاده از راهکارهای مختلف برای مدیریت گرمایش وجود دارد، اما در صنعت پتروشیمی گاز خوراک و سوخت مورد نیاز، جایگزین مناسبی ندارد. در نیروگاه‌ها امکان استفاده از سوخت دوم وجود دارد، اما در صنعت پتروشیمی در صورت تأمین نشدن گاز، ناچار به اعمال محدودیت در فعالیت واحدهای تولیدی خواهیم بود.

شاکری از رسانه‌ها و فعالان اطلاع‌رسانی خواست اهمیت مدیریت مصرف گاز را برای مردم تبیین کنند و گفت: محدودیت فعالیت صنایع فقط به خود آن صنعت آسیب نمی‌زند، بلکه آثار آن به زندگی و معیشت همه مردم بازمی‌گردد. بخش قابل توجهی از نیازهای روزمره مردم به محصولات پتروشیمی وابسته است و محصولاتی مانند ظروف و بسته‌بندی مواد لبنی، شوینده‌ها و بسیاری از کالاهای مصرفی از تولیدات این صنعت تأمین می‌شوند.

وی ادامه داد: کاهش تولید پتروشیمی‌ها در وهله نخست مستقیماً بر زندگی و معیشت مردم اثر می‌گذارد؛ اثر دوم آن به اشتغال مستقیم و غیرمستقیم چند میلیون نفر مربوط می‌شود و در نهایت نیز منافع سهامداران و صندوق‌های بازنشستگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به گستردگی ذی‌نفعان این صنعت بیان کرد: بخش زیادی از مجتمع‌های پتروشیمی به صندوق‌های بازنشستگی وابسته هستند و سهامداران عدالت نیز در این صنعت سهم دارند؛ بنابراین اگر مجموعه ذی‌نفعان این صنعت را در نظر بگیریم، بیش از ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر به‌نوعی با صنعت پتروشیمی و منافع حاصل از فعالیت آن ارتباط دارند و عواید این صنعت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به زندگی مردم بازمی‌گردد.

وی تأکید کرد: اگر با همراهی مردم بتوانیم گاز مورد نیاز صنعت پتروشیمی را که امکان جایگزینی آن وجود ندارد، از محل کاهش مصرف غیرضروری در بخش خانگی تأمین کنیم، زمینه افزایش تولید، پایداری فعالیت مجتمع‌ها و حفظ منافع اقتصادی کشور فراهم خواهد شد.

شاکری با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف انرژی نیازمند زمان و تغییر رفتار است، گفت: بخش مهمی از مشکلات ناشی از مصرف بالای انرژی در بخش‌های مختلف کشور را می‌توان با اصلاح رفتار مصرفی برطرف کرد. این اقدام لزوماً هزینه‌بر نیست و می‌توان از طریق آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی و مشارکت مردم به نتایج مؤثری دست یافت.

معاون وزیر نفت با اشاره به تأثیر اقدامات فرهنگی و اطلاع‌رسانی در کاهش مصرف انرژی افزود: تجربه برخی استان‌ها نشان داده است که اطلاع‌رسانی و اجرای پویش‌های مدیریت مصرف می‌تواند در کاهش مصرف گاز اثرگذار باشد. امیدواریم با ادامه این اقدامات و مشارکت مسئولانه مردم، بتوانیم از ظرفیت‌های موجود برای عبور از شرایط دشوار زمستان استفاده کنیم.

وی همچنین با قدردانی از اقدامات صنعت پتروشیمی در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی و همراهی رسانه‌ها و سازمان صداوسیما اظهار کرد: صنعت پتروشیمی نیز با ورود مسئولانه به موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی، تلاش می‌کند زمینه ثبات و پایداری تولید را فراهم کند. در این مسیر نقش اصحاب رسانه و همکاران صداوسیما در آگاهی‌بخشی به جامعه بسیار مهم است و از همه افرادی که به این امر ملی می‌پردازند، قدردانی می‌کنم.

شاکری در پایان ابراز امیدواری کرد: همان‌طور که در جنگ دشمنان را ناکام گذاشتیم، با همراهی و مشارکت مردم در مدیریت مصرف انرژی نیز بتوانیم روزهای سخت فصل زمستان را با سربلندی پشت سر بگذاریم و شاهد تخصیص مناسب منابع انرژی به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باشیم.