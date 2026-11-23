باشگاه خبرنگاران جوان - با صدور حکمی از سوی رئیس رسانه ملی، علیرضا آیینه‌دار، مدیرکل صداوسیمای استان گلستان شد.

متن حکم پیمان جبلی به این شرح است:

«برادر گرامی جناب آقای علیرضا آیینه‌دار

بنابه پیشنهاد معاون استان‌ها و نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی، به‌موجب این حکم به‌عنوان «مدیرکل صداوسیمای استان گلستان» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با اتکال به خداوند متعال، بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های انسانی و رسانه‌ای استان و در چارچوب سیاست‌های کلان و اسناد تحولی سازمان، نسبت به تحقق مأموریت‌ها و محورهای راهبردی زیر اهتمام ویژه داشته باشید:

- ارتقای مرجعیت و سرمایه اجتماعی: تقویت جایگاه رسانه‌ای مرکز از طریق تولید و انتشار محتوای دقیق، امیدآفرین، مسئله‌محور و متناسب با نیازهای مخاطبان.

- صیانت از هویت و انسجام اجتماعی: ترویج هویت ایرانی ـ اسلامی، پاسداشت تنوع قومی، زبانی و مذهبی استان (به‌ویژه قوم ترکمن) و تقویت وحدت و همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام.

- بازنمایی مفاخر و فرهنگ ایثار: معرفی هوشمندانه اندیشه و خدمات علما، نخبگان و شخصیت‌های برجسته استان و تولید آثار فاخر در تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و سبک زندگی شهدا.

- حمایت از توسعه پایدار و زیست‌بوم: معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، دانش‌بنیان، گردشگری و میراث فرهنگی استان در راستای رونق تولید و اشتغال و آگاهی‌بخشی پیرامون صیانت از محیط‌زیست، منابع طبیعی و جامعه روستایی و عشایری.

- هم‌افزایی شبکه‌ای و تعامل نخبگانی: گسترش همکاری‌های راهبردی با شبکه‌های سراسری، برون‌مرزی و فضای مجازی برای انعکاس دستاوردهای استان در تراز ملی و بین‌المللی و تعامل اثربخش با مسئولان، علما، دانشگاهیان، هنرمندان و جوانان در مسیر جهاد تبیین و حل مسائل استان.

- نوآوری و تحول فناورانه: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین رسانه‌ای، حمایت از ایده‌های خلاقانه و توسعه تولیدات چندزبانه متناسب با بافت فرهنگی استان.

- ارتقای سرمایه انسانی: اهتمام ویژه به آموزش، حفظ کرامت کارکنان، شایسته‌سالاری، تقویت انگیزه و رسیدگی مستمر به مطالبات همکاران مرکز.

فرصت را مغتنم شمرده، از خدمات ارزنده جناب آقای رسول شکری‌نیا در دوران تصدی مسئولیت این مرکز، تقدیر و تشکر کنم.

توفیق روزافزون جنابعالی را در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

پیمان جبلی

رئیس سازمان»

بنابر این گزارش، در کارنامه کاری علیرضا آیینه‌دار که پیش از این مدیرکلی صداوسیمای خراسان جنوبی را برعهده داشت، سوابقی چون مدیر گروه تلویزیونی بسیج سیما، مدیر گروه کودک و نوجوان سیما، مدیر گروه جوان و مدیر گروه اجتماعی سیمای مرکز خراسان رضوی، مدیر بخش و تأمین برنامه سیمای صداوسیمای خراسان رضوی، مدیر تولید سیمای صداوسیمای خراسان رضوی، معاون سیمای صداوسیمای خراسان رضوی و قائم‌مقام صداوسیمای خراسان رضوی به چشم می‌خورد.