باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نیکخواه بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون که در سال های اخیر در آثار کمدی و رئالیتی شوهای مختلف حضور داشت امروز دوشنبه دوم آذر بر اثر سکته قلبی درگذشت.

غلامرضا نیکخواه متولد یکم فروردین ۱۳۲۷، دانش‌آموخته رشته علوم سیاسی بود. او کار بازیگری را با ایفای نقشی در تئاتر در سال ۱۳۴۵ و در زادگاهش بوشهر آغاز کرد و سپس در سال ۱۳۶۷ با یک نقش کوتاه در شبکه ۲، بازیگری در تلویزیون را نیز تجربه کرد.

وی در همکاری با رضا عطاران و مهران مدیری و بازی در سریال‌های طنز همچون «نوروز ۷۲»، «پرواز ۵۷»، «بزنگاه»، «مرد هزارچهره» به شهرت رسید.

این روزها سریال «مرد سه هزار چهره» با بازی وی در حال پخش است.

بازی در «ناپلئون در باغ زردآلو»، «خانوم والده»، «آقای زالو»، «قسطنطنیه»، «آنتیک»، «جزایر قناری»، «هتل»، «قیف»، «بخارست»، «فسیل»، «رحمان ۱۴۰۰»، «آینه بغل»، «طهران تهران» و «خواب‌فروش» ازجمله آثار سینمایی نیکخواه است.

باشگاه خبرنگاران جوان درگذشت این بازیگر را به خانواده وی و جامعه هنری تسلیت می‌گوید.