باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای انقلاب اسلامی، آیین معرفی و رونمایی از چهار عنوان کتاب با حضور سیدمحمد حسینی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و با مشارکت مجمع جهانی قلم روز سه‌شنبه ۳ آذرماه، از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ در سالن سینما فجر فرهنگسرای انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

این آیین با عنوان «فصل نانوشته» و با محوریت روایت جنگ‌های اخیر، فرصتی برای بازخوانی رویدادهای معاصر و ثبت تجربه‌ها برای انتقال به نسل‌های آینده است.

در این مراسم، ابوالقاسم وردیانی نویسنده، سیدمحمد حسینی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجید صفاتاج نویسنده و پژوهشگر، ناهید حبیبی نویسنده و ام‌السلمه حاجی‌خداکرم نویسنده، به‌ عنوان سخنران حضور خواهند داشت.

همچنین در این برنامه چهار عنوان کتاب «از فرش تا عرش»، «روح مستقل»، «پرواز تا بی‌نهایت» و «غروب شیلر» معرفی و رونمایی خواهند شد.

کتاب «روح مستقل» به موضوع روح، مرگ و معاد با استناد به آیات و روایات می‌پردازد.

کتاب «از فرش تا عرش» درباره نیکوکاری، باقیات‌الصالحات و آثار ماندگار اعمال خیر است.

کتاب «پرواز تا بی‌نهایت» با محوریت خودشناسی و با بهره‌گیری از آیات و روایات، به جایگاه انسان در آفرینش می‌پردازد.

کتاب «غروب شیلر» به قلم ام‌السلمه حاجی‌خداکرم، فرزند سرلشکر شهید سیدجواد خداکرم، روایتگر زندگی این شهید است.

این برنامه در راستای پاسداشت فرهنگ کتاب‌خوانی و تاکید بر نقش کتاب در حفظ حافظه تاریخی، انتقال معارف و ماندگار ساختن روایت‌های نسل امروز برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای حضور در این برنامه می‌توانند سه‌‌شنبه ۳ آذر، ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ به فرهنگسرای انقلاب اسلامی، واقع در بزرگراه شهید نواب صفوی، ابتدای خیابان کمیل شرقی مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۵۵۴۰۸۶۶۸ تماس بگیرند.