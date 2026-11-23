باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم‌های فوتبال استقلال ایران و العین امارات در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه دوم آذر و از ساعت ۱۹:۳۰ با قضاوت چوی هیون جای از کره جنوبی در ورزشگاه هزاع بن زاید شهر دبی به مصاف هم رفتند.

ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، عارف آقاسی، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی نیا، اسماعیل قلی‌زاده، یاسر آسانی، محمدحسین اسلامی و روزبه چشمی

ترکیب العین: خالد عيسى، يحيى بن خالق، جورجوس جیاکوماکیس، کاکو، حسین رحیمی، مارسِل راتنیک، والنتینو لازارو، پالاسیوس، رامی ربیعه، آمادو نیانگ، عبدالکریم ترائوره،

بازی از ساعت ۱۹:۳۰ آغاز شد.

دقیقه ۲: اولین موقعیت بازی برای استقلال شکل گرفت و شوت یاسر آسانی به شکل خطرناکی به کناره دروازه العین برخورد کرد.

دقیقه ۶: سوفیان رحیمی مهاجم العین برای تصاحب توپ در محوطه جریمه استقلال با یامان فلاح برخورد کرد و نقش بر زمین شد که داور دستور به ادامه بازی داد.

دقیقه ۱۵: توپ بیشتر در میانه‌های زمین و بین بازیکنان دو تیم در گردش است و موقعیت جدی روی دروازه‌ها ایجاد نشده است.

دقیقه ۱۸: رستم آشورماتوف قصد داشت توپ را در اختیار حبیب فرعباسی قرار دهد، اما پاس او سرعت زیادی نداشت و دروازه‌بان استقلال به سختی خود را به توپ رساند و آن را دفع کرد.

دقیقه ۲۱: بازیکنان استقلال صاحب ضربه کرنر شدند که توپ را صالح حردانی به محوطه جریمه العین ارسال کرد و روزبه چشمی با سر به توپ ضربه زد که توپ به شکل خطرناکی از بالای دروازه العین راهی اوت شد.

دقیقه ۲۶: ضربه ترائوره با اختلاف زیادی از بالای دروازه استقلال به بیرون رفت.

دقیقه ۲۸: در حالی که توپ در اختیار پالاسیوس بود او از راه دور اقدام به شوت زنی کرد که حبیب فرعباسی در مهار توپ به مشکل خورد که توپ با برخورد به تیر عمودی دور شد.

دقیقه ۲۹: رستم آشورماتوف مدافع استقلال به دلیل خطا روی بازیکن العین از داور کره‌ای این بازی کارت زرد گرفت.

دقیقه ۳۳: روی ارسال توپ به محوطه جریمه العین توسط حسین گودرزی، توپ به یاسر آسانی رسید و او پس از کنترل توپ به آن ضربه زد که توپ با اختلاف زیادی از بالای دروازه العین به بیرون رفت.

دقیقه ۴۰: بازیکنان العین صاحب موقعیت شدند که شوت رحیمی در چهارچوب دروازه استقلال نبود و توپ به بیرون رفت.