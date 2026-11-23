باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم‌های فوتبال استقلال ایران و العین امارات در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه دوم آذر و از ساعت ۱۹:۳۰ با قضاوت چوی هیون جای از کره جنوبی در ورزشگاه هزاع بن زاید شهر دبی به مصاف هم رفتند.

ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، عارف آقاسی، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی نیا، اسماعیل قلی‌زاده، یاسر آسانی، محمدحسین اسلامی و روزبه چشمی

ترکیب العین: خالد عيسى، يحيى بن خالق، جورجوس جیاکوماکیس، کاکو، حسین رحیمی، مارسِل راتنیک، والنتینو لازارو، پالاسیوس، رامی ربیعه، آمادو نیانگ، عبدالکریم ترائوره،

بازی از ساعت ۱۹:۳۰ آغاز شد.

دقیقه ۲: اولین موقعیت بازی برای استقلال شکل گرفت و شوت یاسر آسانی به شکل خطرناکی به کناره دروازه العین برخورد کرد.

دقیقه ۶: سوفیان رحیمی مهاجم العین برای تصاحب توپ در محوطه جریمه استقلال با یامان فلاح برخورد کرد و نقش بر زمین شد که داور دستور به ادامه بازی داد.

دقیقه ۱۵: توپ بیشتر در میانه‌های زمین و بین بازیکنان دو تیم در گردش است و موقعیت جدی روی دروازه‌ها ایجاد نشده است.

دقیقه ۱۸: رستم آشورماتوف قصد داشت توپ را در اختیار حبیب فرعباسی قرار دهد، اما پاس او سرعت زیادی نداشت و دروازه‌بان استقلال به سختی خود را به توپ رساند و آن را دفع کرد.

دقیقه ۲۱: بازیکنان استقلال صاحب ضربه کرنر شدند که توپ را صالح حردانی به محوطه جریمه العین ارسال کرد و روزبه چشمی با سر به توپ ضربه زد که توپ به شکل خطرناکی از بالای دروازه العین راهی اوت شد.

دقیقه ۲۶: ضربه ترائوره با اختلاف زیادی از بالای دروازه استقلال به بیرون رفت.

دقیقه ۲۸: در حالی که توپ در اختیار پالاسیوس بود او از راه دور اقدام به شوت زنی کرد که حبیب فرعباسی در مهار توپ به مشکل خورد که توپ با برخورد به تیر عمودی دور شد.

دقیقه ۲۹: رستم آشورماتوف مدافع استقلال به دلیل خطا روی بازیکن العین از داور کره‌ای این بازی کارت زرد گرفت.

دقیقه ۳۳: روی ارسال توپ به محوطه جریمه العین توسط حسین گودرزی، توپ به یاسر آسانی رسید و او پس از کنترل توپ به آن ضربه زد که توپ با اختلاف زیادی از بالای دروازه العین به بیرون رفت.

دقیقه ۴۰: بازیکنان العین صاحب موقعیت شدند که شوت رحیمی در چهارچوب دروازه استقلال نبود و توپ به بیرون رفت.

در نهایت نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی بدون گل تمام شد.

بازی در نیمه دوم از ساعت ۲۰:۳۶ آغاز شد.

دقیقه ۴۹: در حالی یاسر آسانی قصد داشت به سمت محوطه جریمه العین حمله ور شود، اما سکوکو مدافع العین مانع پیش روی او شد و داور به این بازیکن کارت زرد داد.

دقیقه ۵۰: روی ارسال توپ توسط یاسر آسانی، سامان فلاح با سر به توپ ضربه زد و موفق شد گل اول بازی را برای استقلال به ثمر برساند.

دقیقه ۵۴: روی پاس یاسر آسانی توپ به اسماعیل قلی‌زاده رسید و این بازیکن با حرکت در عرض با پای راست اقدام به شوت زنی کرد که دروازه‌بان العین به سختی توپ را مهار و دور کرد.

دقیقه ۵۷: صالح حردانی مدافع استقلال به دلیل رفتار غیرورزشی از داور کارت زرد گرفت.

دقیقه ۵۸: روی حمله بازیکنان العین و روی پاس در عرض ترائوره در حالی که روزبه چشمی روی پای پالاسیوس رفته بود اما این بازیکن با دقت شوت زنی کرد و موفق شد گل تساوی را برای العین به ثمر برساند.

دقیقه ۶۶: روی پاس یاسر آسانی اینبار سعید سحرخیزان در موقعیت خوبی قرار گرفت و اقدام به شوت زنی کرد که دروازه‌بان العین باز هم با واکنش خود مانع از گلزنی بازیکن استقلال شد.

دقیقه ۷۱: در حالی که ترائوره قصد داشت به محوطه جریمه استقلال نزدیک شود، حسین گودرزی با خطا او را متوقف کرد و داور بازیکن استقلال را با کارت زرد جریمه کرد.

دقیقه ۷۴: روی ضد حملات بازیکنان العین ترائوره توپ را در سمت راست به حسین رحیمی پاس داد و این بازیکن اقدام به شوت‌زنی کرد که حبیب فرعباسی با واکنش خوب و زیبای خود مانع از ورود توپ به دروازه شد.

دقیقه ۸۲: سانتوس با حرکتی زیبا مدافع استقلال را از پیش رو برداشت و در موقعیتی تک‌به‌تک با حبیب فرعباسی قرار گرفت و اقدام به شوت‌زنی کرد که دروازه‌بان استقلال به زیبایی توپ را مهار کرد و دروازه تیمش را نجات داد.

دقیقه ۸۸: سعید سحرخیزان می توانست دروازه العین را برای دومین بار در این بازی باز کند اما با تعلل خود از دست داد و ادامه بازیکنان العین ضد حمله زدند که فرعباسی توپ را مهار کرد.

در نهایت این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.