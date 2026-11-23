باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - عبدالرحمان رستمیان رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که شیوع بیماری های سرطان در کشور افزایش یافته است که یکی از دلایل آن ارتقای تکنولوژی تشخیصی این عارضه است.

به گفته وی در حال حاضر روش‌های مختلف درمانی از جمله جراحی برای برخی از انواع سرطان‌ها به شرط تشخیص سریع و زودهنگام اثرگذار است؛ جراحی‌ها سبب شده تا سلول‌های سرطانی در جا‌های دیگر بدن بیماران پخش نشود.

رستمیان تاکید کرد: در حال حاضر شیمی درمانی، رادیوتراپی و حتی به تازگی پیوند سلول‌های بنیادی جهت درمان برخی از انواع سرطان‌ها موثر است.

رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی تصریح کرد: اکنون میزان استعمال دخانیات با شیوع بیماری‌های مختلف از جمله سرطان رابطه مستقیمی دارد و در زمینه کاهش مصرف دخانیات باید برنامه ریزی بیشتری انجام شود.