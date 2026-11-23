باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه دوم آذرماه در نشست روسای نمایندگی‌های استانی وزارت امور خارجه با هدف «تقویت دیپلماسی استانی و توسعه نقش استان‌ها در پیشبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ‌های تحمیلی گفت: ما دو سال گذشته را در شرایط بسیار استثنایی سپری کردیم؛ دو سالی که مملو از فشار‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، دو جنگ، که جنگ دوم آن به نوعی هنوز هم ادامه دارد، فشار‌های اقتصادی شدید، توطئه‌های داخلی، ترور‌های گسترده، اقدامات تروریستی، تلاش برای شورش و تلاش برای تسلیح گروه‌های ضدانقلاب خارجی بود و دشمن هر آنچه در چنته داشت در این دو سال رو کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به ناکامی اهداف دشمنان تصریح کرد: هدف آنها یک چیز بود؛ همان دو کلمه‌ای که ترامپ در ابتدای جنگ ۱۲ روزه بر زبان آورد و در ابتدای جنگ ۴۰ روزه نیز تکرار کرد و در هر دو بار توییتی با فقط دو کلمه «تسلیم بدون قید و شرط» زد و همه شما آن را شنیدید. دشمنان به دنبال تسلیم بدون قید و شرط جمهوری اسلامی ایران، تغییر رژیم، تجزیه ایران و هر توطئه دیگری بودند که همه آنها را امتحان کردند و در هیچ‌کدام به نتیجه نرسیدند.

عراقچی افزود: در جنگ ۱۲ روزه بعد از ۱۲ روز از «تسلیم بدون قید و شرط» به «آتش‌بس بدون قید و شرط» رسیدند و در جنگ ۴۰ روزه نیز تقریباً بعد از ۲۰ روز از «تسلیم بدون قید و شرط» به «مذاکره بدون قید و شرط» و تلاش برای رسیدن به توافق و دیپلماسی رسیدند که ماجرا‌های مفصلی دارد و هنوز هم به نوعی ادامه دارد و در این دو سال، هم دولت، هم نیرو‌های مسلح، هم همه کارگزاران جمهوری اسلامی و هم همه مردم در میدان حضور داشتند.

رمز پیروزی ایران در ۴۷ سال گذشته و به‌ویژه دو سال اخیر، مقاومت بوده است

وزیر امور خارجه در ادامه گفت: ایستادگی در مقابل همه این فشار‌ها کار آسانی نیست و کار هر ملتی هم نیست. کسی تردیدی ندارد که آمریکا، بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا را در اختیار دارد؛ پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین سلاح‌ها، بزرگ‌ترین ذخایر مهمات، پیشرفته‌ترین جنگنده‌ها و ناو‌های بزرگ، همه در اختیار این کشور است.

وی افزود: رژیم صهیونیستی نیز مدعی بود یا به‌عنوان بزرگ‌ترین ارتش ظاهری منطقه غرب آسیا شناخته می‌شد. این دو، به اتفاق یکدیگر و با همراهی و همکاری اروپایی‌ها که خودشان اخیراً اعتراف کردند همه پایگاه‌های هوایی‌شان در اختیار جنگنده‌های آمریکایی بوده است؛ در تحریم‌ها مشارکت کردند و حمایت سیاسی انجام دادند. متأسفانه برخی کشور‌های منطقه نیز به این مجموعه اضافه شدند؛ با این حال، همه اینها در کنار هم نتوانستند حریف مردم ایران شوند.

عراقچی خاطرنشان کرد: این کار ساده‌ای نبود که ایران انجام داد؛ این یک مقاومت بسیار بزرگ بود. پیروزی ما در این مقاومت به این معناست که وقتی دشمنان برای از بین بردن بقای شما و نابودی شما وارد جنگ می‌شوند، مقاومت یعنی پیروزی و نرسیدن آنها به اهدافشان یعنی شکست. به نظر بنده، رمز پیروزی ما در ۴۷ سال گذشته و به‌طور خاص در دو سال گذشته، مقاومت بوده است.

راه‌حل اصولی مقابله با تحریم‌ها ناامید کردن فشارآورندگان است

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه نشست رؤسای نمایندگی‌های استانی وزارت امور خارجه اظهار داشت: وزارت امور خارجه مأموریت‌های متعددی را به‌خصوص در شرایط جنگی به عهده دارد؛ از جمله اینکه صدای برحق مردم ایران باشد و آن را به گوش جهانیان برساند، در مجامع بین‌المللی و حقوقی از مواضع ایران دفاع کند، در رسانه‌ها حضور یابد و برای کشور راهگشایی دیپلماتیک انجام دهد تا در صورت صلاحدید از آنها استفاده شود.

وزیر امور خارجه با اشاره به جایگاه مذاکره و تصمیم‌گیری کلان در کشور افزود: طی کردن مسیر مذاکراتی و تلاش برای رفع تحریم‌ها از مسیر گفت‌و‌گو وظیفه وزارت امور خارجه است و اینکه این وظیفه کجا و چگونه به کار گرفته شود، امری است که تشخیص آن با مدیریت عالی کشور است؛ اما وظیفه ما این است که در عرصه دیپلماتیک مسیر مذاکره و راه‌حل سیاسی را باز و هموار کنیم که این کار را همواره انجام داده‌ایم.

عراقچی با تأکید بر یکی دیگر از مأموریت‌های محوری دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: علاوه بر وظایف کنسولی و دیپلماتیک، یک وظیفه مهم دیگر کمک به تاب‌آوری و مقاومت کشور است؛ ما باید هر آنچه می‌توانیم به مجموعه نهاد‌های اجرایی و مردم خود کمک کنیم تا در مقابل این فشار‌ها و هجمه‌های سنگین ایستادگی کنند و آنها را از سر بگذرانند، چرا که اگر در این مقاومت پیروز شویم، این فشار‌ها از بین خواهد رفت.

وی ادامه داد: ممکن است این امر از طریق مذاکره و راه‌حل‌های سیاسی نیز مقدور باشد که ما این وظیفه را فراموش نکرده‌ایم و در صورت صلاحدید کشور انجام می‌دهیم، اما هم‌زمان وظیفه داریم کمک کنیم کشور در برابر فشار‌ها و تحریم‌ها مقاومت کند تا جایی که دشمنان ما از این فشار‌ها ناامید شوند؛ راه‌حل اصولی مقابله با هر تحریم و فشاری این است که تحریم‌کنندگان و فشارآورندگان را از تلاش خودشان ناامید کنید تا بدانند از مسیر تحریم، فشار و هجمه سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و روانی نمی‌توانند به نتایج دلخواه برسند و با ملتی سرسخت طرف هستند.

وزیر امور خارجه گفت: اگر به دنیا ثابت کنیم، که تاکنون ثابت کرده‌ایم، ملتی سرسخت و ایستاده هستیم که سر خم نمی‌کند و به زانو درنمی‌آید، آن موقع دیگر کسی هوس جنگ با ایران یا تحریم را نخواهد کرد؛ ما نیز در وزارت امور خارجه باید وظیفه خود را از طریق کمک به تأمین نیاز‌های اساسی و مایحتاج کشور، کمک به تولید ثروت و ارز برای کشور، ورود هرچه بیشتر ارز، خروج هرچه بیشتر محصولات تولیدی، ایجاد اشتغال و کمک به تأمین معیشت مردم ایفا کنیم.

هر جا بازاری به روی ما بسته شود، باید بازار و مسیر جدیدی جایگزین کنیم

وزیر امور خارجه در ادامه گفت: وظیفه ما این است که برای تأمین نیاز‌های کشور راهگشایی و بازاریابی کنیم و مسیر‌های جدید را بیابیم؛ به این معنا که هر جا تحریمی علیه ما اعمال می‌شود بتوانیم مسیر‌های دیگری پیدا و باز کنیم، هر جا بازاری به روی ما بسته می‌شود بازار جدیدی را شناسایی و جایگزین نماییم، هر جا کالایی را به روی ما می‌بندند از محل دیگری آن کالا را تأمین و به کشور منتقل کنیم و هر جا جلوی صادرات ما را می‌گیرند بازار دیگری بیابیم تا اشتغال مردم حفظ شود و جریان تولید و صادرات کشور تداوم داشته باشد.

رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به جایگاه کلیدی دیپلماسی استانی در پیشبرد این اهداف افزود: انجام این مأموریت سنگین و فوری بر عهده همه بخش‌های وزارت امور خارجه، به‌ویژه معاونت دیپلماسی اقتصادی است و دیپلماسی استانی به عنوان یک حرکت جدید دیپلماتیک در دولت جدید، ابزاری بسیار مهم در این مسیر محسوب می‌شود. پیش از این، دفاتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان‌ها وجود داشتند، اما شاید ۸۰ تا ۹۰ درصد وظیفه آنها محدود به انجام امور کنسولی برای شهروندان یا اتباع خارجی ساکن استان‌ها و مقداری هم کمک به استانداران در تنظیم برنامه‌ها و سفر‌ها بود.

عراقچی با تشریح رویکرد تازه وزارت امور خارجه در قبال نمایندگی‌های استانی تصریح کرد: ما این مأموریت را به نوعی معکوس کرده‌ایم؛ به نظر بنده اکنون باید ۱۰ تا ۲۰ درصد وظیفه شما به امور کنسولی اختصاص یابد، البته نه اینکه در امور کنسولی کوتاهی شود، بلکه همه خدمات کنسولی پیشین باید با شدت و قوت بیشتر انجام گیرد، اما این تنها ۲۰ درصد کار شماست و ۸۰ درصد تمرکز باید معطوف به آن باشد که ارتباطات استان خود را با استان‌های هم‌جوار در کشور‌های همسایه و حتی فراتر از آنها برقرار کنید، ظرفیت‌های اقتصادی استان را شناسایی و فعال سازید و در مرحله نخست با کشور‌های همسایه و در مرحله بعدی با کشور‌های فراتر از همسایه پیوند ایجاد کنید.

منبع: ایرنا