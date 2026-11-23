باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کامران فلاح، فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان گیلان از توقیف خودروی حامل ماهی خاویاری قاچاق طی یک عملیات در شهرستان رودسر خبر داد. او با اشاره به اهمیت کنترل صید و صیادی و حفاظت از ذخایر آبزیان گیلان گفت: مأموران یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان در پی کسب گزارشی مبنی بر فعالیت فردی در امر خرید و فروش ماهیان خاویاری در شهرستان‌های همجوار، موضوع را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان افزود: مأموران پس از شناسایی خودروی این فرد، طی عملیاتی مشترک با انتظامی شهرستان رودسر در بازرسی از این خودرو ۵۵۸ کیلوگرم ماهی خاویاری قاچاق (بدون هرگونه مدارک قانونی حمل) کشف کردند.

سرهنگ فلاح تصریح کرد: ۲ نفر فروشنده و مالخر در این خصوص دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

منبع: فرماندهی مرزبانی استان گیلان