باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی احمدی نماینده مجلس در رابطه با حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت اخذ هوشمند مالیات از مشاغل خرد و تحقق عدالت مالیاتی با تکیه بر ظرفیت قانونی تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم خاطرنشان کرد: در قانون برنامه هفتم و قوانین سنواتی، لزوم تحقق دولت الکترونیک و رفتن به سمت هوشمندسازی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه دنیا به سمت هوشمندسازی رفته و ما هم نباید از این امر عقب بمانیم گفت: عقب‌ماندگی در این حوزه، به معنای تحمیل هزینه‌های مضاعف به اقتصاد کشور است. در حوزه مالیاتی گام‌های خوبی در این بخش برداشته شده است و امیدوارکننده بوده است. تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم دقیقا مبتنی بر همین رویکرد هوشمندسازی در نظام مالیاتی است. است.

احمدی گفت: در حوزه مالیات شاهد هستیم که اتفاقات خوبی رخ داده است. هوشمندسازی باعث شده است که فرآیند مالیات‌ستانی از حالت دستی خارج شود، شفافیت افزایش یابد، از فرار مالیاتی جلوگیری شود و مودیان بدون اتلاف وقت، تکالیف خود را در بستری امن و منظم انجام دهند.

وی در تشریح مزیت‌های سازوکار تبصره ماده ۱۰۰ افزود: این طرح برای اقشار مختلف به ویژه کسبه و اصناف خرد یک تسهیل‌گر بزرگ است. در گذشته، یک مودی برای اثبات درآمد خود باید مراحل پیچیده اداری را طی می‌کرد، اما امروز با اجرای این تبصره، نیاز به مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی به حداقل رسیده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: در چارچوب تبصره ماده ۱۰۰، تمامی محاسبات به صورت سیستمی انجام می‌شود. این یعنی امکان اعمال سلیقه یا بروز خطاهای انسانی از بین می‌رود و مودی با یک روند شفاف و قابل پیش‌بینی مواجه است که پرداخت مالیات را برایش آسان‌تر می‌کند.

احمدی خاطرنشان کرد: این سازوکار به ایجاد انضباط در نظام مالیاتی کمک شایانی کرده است. وقتی مشاغل خرد از چرخه پیچیده رسیدگی خارج می‌شوند، سازمان امور مالیاتی می‌تواند تمرکز خود را بر پرونده‌های بزرگ و مشاغل پردرآمد بگذارد. این تخصیص بهینه منابع، به تحقق عدالت مالیاتی و افزایش درآمدهای پایدار دولت منجر می‌شود.